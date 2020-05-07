科学猜想：地球引力消失五秒钟会怎样？

北京时间5月7日消息，据国外媒体报道，我们经常说某个人“脚踏实地”、或者“一步一个脚印”，这些人一般不会有“虚无缥缈的想法”。这些词都可以用来形容某人谦虚、清醒和务实，脑袋里没有充满了理想主义和不切实际的幻想。

但说实话，让我们真正“脚踏实地”的并不是谦逊的品质，而是引力。哪怕地球失去引力仅仅五秒钟，我们所知的一切生命都将就此终结。

引力可以将不同的物体拉向彼此。物体的质量越大，引力就越强；距离越短，引力也越强。地球显然质量很大，离我们也非常近。正是由于引力，我们才能在地面上行走，羽毛和书本等物体才能落到地面上。

而太阳比地球大得多，可以装得下100万个地球。在太阳的引力作用下，地球等行星才会围绕这颗炽热的恒星不停转动。

假如没有了引力，人类和其它物体便会失重。见过电影里飘浮在半空中的宇航员吧？他们之所以能在月球表面一蹦三尺高，是因为月球比地球小得多，因此引力也比地球小得多。宇航员飘浮在太空飞船中也是同理：他们距地球越远，地球对他们的引力就越小，无法将其固定在飞船地板上。

但如果地球的引力突然全部消失，我们可不会只是飘起来这么简单。相反，人类和一切有质量的物体都会变成滚得飞快的“风滚草”。因为地球自转并不会停止，将地表物体和地球联结在一起的纽带却被切断了。

失去引力后，空气、水和大气层也无法继续停留在地球表面，造成灾难性后果。由于气压突然消失，所有人的内耳都会瞬间破裂。想想看坐飞机和潜水时鼓膜体会到的挤压感，这将比那种感觉强烈、迅速得多。失去了空气这一“黏合剂”，混凝土结构也会土崩瓦解。

失去了氧原子的水分子又会变成什么样呢？水分子会变成氢气，因此每个活细胞都会在瞬息之间炸个精光。虽然整个过程只要短短五秒钟，但等引力恢复正常的时候，已经没人能亲眼目睹这一切了。