内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

暴增！Linux 操作系统 4 月市占率比 3 月增加 1 倍

2020/5/7 8:51:23来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

市场调研机构 NetMarketShare 最新发布的数据显示，直至2020年4月统计的所有桌面操作系统中，Linux 操作系统使用率已达 2.87%，远高于今年3月的 1.36%。

突然出现如此明显的变化，推动这一增长的发行版是哪个？有人认为是 Ubuntu，omgubuntu 提到，将 NetMarketShare 的数据细分为 Linux 版本，可以发现仅 Ubuntu 的使用率就从三月份的 0.27% 跃升至四月份的 1.89%。对于一款发行版来说，用1个月的时间实现几乎增加7倍的增长可以说是不小的奇迹。

众人提出了很多（且相对合理的）理由来解释 Linux 用户的突然涌入，其中“人们不在工作岗位上，无需被迫使用 Windows 软件”是最合理且较多人同意的原因。

从几年前的情况来看，这种激增可能是数据出现错误。但我更愿意相信这是统计路径差异造成的，有些公司将 Android 作为 Linux 的一部分进行统计；有些公司将 ChromeOS 与 Linux 共同看作是 Linux 操作系统；有些公司则只统计单个的发行版。因此从某种程度上来看，这些数据是可以被解释的。

维基百科也曾进行过类似的调查，当时他们认为基于 Linux 的桌面操作系统在大众中的受欢迎程度要比一般人说的要高。当然，如果企业和商业使用确实稀释了 Linux 的份额，而且个人和家庭设备上免费系统的采用比想象中更普遍，或许你也会认为 NetMarketShare 的数据出现了问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Linux

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    