暴增！Linux 操作系统 4 月市占率比 3 月增加 1 倍

市场调研机构 NetMarketShare 最新发布的数据显示，直至2020年4月统计的所有桌面操作系统中，Linux 操作系统使用率已达 2.87%，远高于今年3月的 1.36%。

突然出现如此明显的变化，推动这一增长的发行版是哪个？有人认为是 Ubuntu，omgubuntu 提到，将 NetMarketShare 的数据细分为 Linux 版本，可以发现仅 Ubuntu 的使用率就从三月份的 0.27% 跃升至四月份的 1.89%。对于一款发行版来说，用1个月的时间实现几乎增加7倍的增长可以说是不小的奇迹。

众人提出了很多（且相对合理的）理由来解释 Linux 用户的突然涌入，其中“人们不在工作岗位上，无需被迫使用 Windows 软件”是最合理且较多人同意的原因。

从几年前的情况来看，这种激增可能是数据出现错误。但我更愿意相信这是统计路径差异造成的，有些公司将 Android 作为 Linux 的一部分进行统计；有些公司将 ChromeOS 与 Linux 共同看作是 Linux 操作系统；有些公司则只统计单个的发行版。因此从某种程度上来看，这些数据是可以被解释的。

维基百科也曾进行过类似的调查，当时他们认为基于 Linux 的桌面操作系统在大众中的受欢迎程度要比一般人说的要高。当然，如果企业和商业使用确实稀释了 Linux 的份额，而且个人和家庭设备上免费系统的采用比想象中更普遍，或许你也会认为 NetMarketShare 的数据出现了问题。