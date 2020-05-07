马斯克五一迷惑行为大赏：砍股价，卖豪宅，又当爹，起怪名

Elon Musk（马斯克），从来不走寻常路。

刚刚过去的五一假期，他上演了一出 "迷惑行为大赏"。

这位享誉世界的 "硅谷钢铁侠"，先是在 Twitter 上口出狂言，让自己旗下 Tesla 的股价瞬间暴跌；然后他又在 Twitter 上放言，要卖掉自己的所有实体资产，包括自己的豪宅——出人意料的是，马斯克还真的这么做了。

雷锋网注：图自 The Blemish

紧接着，马斯克的孩子出生，他为孩子起了一个令人迷惑的名字：X Æ A-12 Musk。

马斯克即将获得 7 亿美元期权奖励

年近 50 的马斯克，依旧是个网瘾少年。

与美国总统特朗普喜欢用 " Twitter 治国" 类似，马斯克也喜欢在 Twitter 平台上活跃，频繁发表观点或者与网友互动，而且大事小事私事公事都毫无顾忌，一天几十条，不仅仅有些话痨，而且还经常出惊人之语。

5 月 1 日，马斯克就来了这么令人不解的一出。

当天是劳动节，马斯克在 Twitter 抱怨人们被迫待在家里，失去了自己的自由，然后他来了一句不加标点且让人大跌眼镜的推文：

Tesla stock pirce is too high imo（特斯拉的股价太高了）

截图自马斯克推文

就这样短短的一句话，让特斯拉市值跌去超过 10%，也就是近 150 亿美元。

实际上，就在 4 月底，特斯拉刚刚公布第一季度财报。（参见雷锋网(公众号：雷锋网)此前报道）

财报显示，2020 年第一季度特斯拉总营收 59.9 亿美元，高于市场预期的 59 亿美元，同比增长 32%，净利润 1600 万美元——而去年同期，特斯拉尚处于近 7 亿美元的亏损中。

同时，第一季度，特斯拉的交付量也达到 88496 台，同比增长 40%，也是一个利好数字。

因此在财报公布后，特斯拉股价随即上涨 4.08%。

按道理说，特斯拉股价上涨，马斯克应该珍惜这来之不易的财报成果才是，但他偏偏说 "股价太高了"，让特斯拉市值一下子跌去了近 150 亿美元。

值得一提的是，在财报电话会议上，马斯克也是口无遮拦，他说：

湾区生产无法恢复，这是极大的风险！强行将人们关押在家中，侵犯宪法赋予他们的权利，这是在用一种可怕且错误的方式剥夺人们的自由。What the fxxk！

不过，从后续的情况来看，特斯拉的股价又慢慢涨了回来。

值得一提的是，截至当地时间 5 月 5 日收盘，特斯拉的股价达到 768.21 美元，这意味着马斯克达成了一个成就——特斯拉过去半年的平均市值达到 1000 亿美元以上。

按照马斯克之前与董事会达成的薪酬协议，在达成上述成就的情况下，马斯克可以解锁 169 万份的股票期权，行权价格为 350.02 美元。

按照这样的计算方式，马斯克将能够获得一笔 7.06 亿美元的股权奖励。

实际上，按照马斯克之前的薪酬协议，在完成所有设定目标的情况下，马斯克可以解锁总共 2030 万份股票期权，总价值为 550 亿美元。

卖大房子，喜得贵子，起怪名字

在生意之外，身为世界级富豪的马斯克还在考虑卖房子的问题。

情况是这样的：5 月 1 日，在折腾特斯拉股价之外，马斯克还不尽兴，又在 Twitter 上表示，正在卖掉几乎所有实物财产，不再拥有房子。

果然是不走寻常路。

当网友问马斯克为什么要买房子时，他回复了一个词：FREEDOM（自由）。

卖房子的事儿，听起来非常任性，好像是说着玩似的——但马斯克是来真的。

就在马斯克那条卖房的推文发出之后，有媒体很快发现，美国房地产网站 Zillow 挂出了马斯克在洛杉矶所拥有的两座豪宅，称其为 "所有者出售（For sale by owner）"，标价分别为 3000 万美元和 950 万美元。

其中，标价 3000 万的豪宅由马斯克于 2012 年亿 1700 万美元的价格购入，它建于 1990 年，内有双层图书馆、游泳池等。

而标价 950 万的豪宅则是美国电影导演、演员 Gene Wilder 的旧居。马斯克在表示，这栋房子的购买者应该遵循一项规定：它不会被拆除，也不会失去任何灵魂。

不过，5 月 2 号，马斯克又发推文称：自己的女朋友 Grimes 对自己很生气。

那么，马斯克的女朋友 Grimes 为什么会生气呢？

大概是因为，她马上就要生孩子了。

果然在 5 月 4 日，马斯克在 Twitter 上宣布自己喜得贵子，而孩子和母亲都很好——这是马斯克的第六个孩子，他还在 Twitter 晒出了孩子的照片。

不过，关于这个孩子，最让人迷惑的是，他给孩子起的名字：X Æ A-12 Musk。

这个名字并不是一般的英文名，带有一定的符号特征；在马斯克宣布这个名字之后，网友们又开始各种猜测。

其中，一位 Twitter 用户表示，"X Æ A-12" 指的是 "X Ash Archangel"，"Æ" 的发音是 "ash"，A12 指的是 Archangel，因为美国中央情报局侦察飞机 A-12 的内部代号为 Archangel。

值得一提的是，马斯克为这个解释点了赞。

不过，到了 5 月 5 日，马斯克的女友 Grimes 则在 Twitter 上直接公布关于这个名字背后的寓意：

X：未知数；

Æ：Ai（爱或者人工智能）的精灵语拼写；

A-12：SR-71 侦察机的前代机型，两人最爱的机型；

A 还有一个意思：Archangel，Grimes 最爱的歌曲。

从这个名字来看，马斯克和他的女友也真的是特立独行，在为人处世上相当有自己的风格，连给孩子起名字都充满了科技范。

只能感慨：马斯克的 Twitter，简直是一场大型名人生活直播真人秀。