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苹果iOS 13.5开发者预览版Beta 4新功能汇总

2020/5/7 11:23:37来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：懒猫评论：

继上周发布 Beta 3 之后，苹果今天发布了 iOS 13.5 的第四个开发者版 Beta。iOS13.5 包括 FaceTime 应用，Face ID 的改进以及苹果和谷歌合作的针对新冠的 Exposure Notification API 的框架

在今天的更新中，苹果调整了新冠发现通知的界面使其能更清晰地显示 Exposure Notification 日志的工作方式。在这个测试版中，当访问 Exposure Notification 切换键位于设置应用中隐私的健康部分时，苹果现在清楚地表明了其日志功能不能被证明没有附带的应用安装。

启用后，iPhone 可以使用蓝牙跟其他设备交换随机 ID。用户设备收集的随机ID将被储存在 Exposure Logging 中 14 天时间。日志将会在用户已经曝光在新冠病毒的情况下通过一款应用发出通知；如果用户自己被诊断感染了新冠病毒则可以选择授权应用共享自己设计的随机 ID，这样就可以起到匿名通知其他人的作用。

FaceTime 功能也有一个调整，苹果引入了一个新的切换开关以禁用该功能，该功能会自动放大正在讲话的人。在默认情况下，FaceTime 群组会出现一个动态视图，每个人都有一个图块，在说话的人的图块较大，而其他图块则采取淡入背景的方式显示。

另外，在早期的 Beta 版中苹果曾引入了一项新的 Apple Music 功能，该功能允许在 Apple Stories 上共享 Apple Music 歌曲。在 Apple Music 中的歌曲上轻按“共享”按钮会创建一个具有歌曲标题，专辑名称和动画背景的故事，但是目前无法通过共享信息访问 Apple Music。

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关键词：苹果

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