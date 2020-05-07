2020年Q1全球智能手表出货量公布：苹果Apple Watch居首

根据Strategy Analytics近期发布的研究报告，2020年第一季度，全球智能手表出货量同比增长20%，达到1370万。Apple Watch以55%的市场份额保持第一，三星位居第二，佳明（Garmin）升至第三。

Strategy Analytics高级分析师Steven Waltzer表示：“全球智能手表出货量从2019年第一季度的1140万台增长到2020年第一季度的1370万台，同比增长20%。尽管Covid-19疫情造成了很大负面影响，但全球对智能手表的需求仍在继续增长。智能手表通过在线零售渠道销售良好，许多消费者一直在使用智能手表来监测隔离期间的健康状况。”

Strategy Analytics表示，2020年第一季度，Apple Watch全球出货量为760万台，比2019年第一季度的620万台增长了超过23%，市场份额从54%增长到55%；三星全球智能手表出货量为190万，比一年前的170万略有增加，但市场份额从15%下降到14%。

Strategy Analytics总监Woody Oh称，由于Covid-19疫情的持续，预计全球智能手表出货量将在2020年第二季度大幅放缓。