内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

2020年Q1全球智能手表出货量公布：苹果Apple Watch居首

2020/5/7 11:38:19来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

根据Strategy Analytics近期发布的研究报告，2020年第一季度，全球智能手表出货量同比增长20%，达到1370万。Apple Watch以55%的市场份额保持第一，三星位居第二，佳明（Garmin）升至第三

Strategy Analytics高级分析师Steven Waltzer表示：“全球智能手表出货量从2019年第一季度的1140万台增长到2020年第一季度的1370万台，同比增长20%。尽管Covid-19疫情造成了很大负面影响，但全球对智能手表的需求仍在继续增长。智能手表通过在线零售渠道销售良好，许多消费者一直在使用智能手表来监测隔离期间的健康状况。”

Strategy Analytics表示，2020年第一季度，Apple Watch全球出货量为760万台，比2019年第一季度的620万台增长了超过23%，市场份额从54%增长到55%；三星全球智能手表出货量为190万，比一年前的170万略有增加，但市场份额从15%下降到14%。

Strategy Analytics总监Woody Oh称，由于Covid-19疫情的持续，预计全球智能手表出货量将在2020年第二季度大幅放缓。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果Apple Watch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    