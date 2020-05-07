能弹琴创作，还能battle：说唱机器人Shimon发专辑正式出道

上个月，佐治亚理工学院(Georgia Tech)音乐技术中心推出了一款能和人类进行说唱battle的机器人Shimon。

提到说唱，文摘菌的脑海中就莫名出现了“淡黄的长裙”警告，Shimon不会一张嘴也是像念歌词一样的说唱吧。

大可放心！Shimon真的很厉害，它不仅有自己独特的声音，还有自己的专属风格，能即兴创作并演唱。

4月23日，Shimon还在Spotify上发了新专辑！同时还发布了一系列MV，在MV中可以看到Shimon与人类说唱battle哦。

歌手Shimon发行专辑正式出道！

此次Shimon发行的专辑名为《SHIMON SINGS》，看这专辑封面，Shimon正弹着木琴与人类乐手合作弹奏呢，还真像个小小音乐家。

这张专辑一共有11首歌，其中5首带有MV。最长的歌曲有5分钟，最短的才30秒左右，可以在线听，但是下载的话就需要购买这个价值7美元的数字专辑。

文摘菌听了表示，还真像那么回事，节奏明晰、和谐，“淡黄的长裙”根本没法比！再看一眼拍摄花絮，Shimon不仅长的眉清目秀，这小嘴一张一合的，颇有一番小小rapper的范儿。

文摘菌又点了这首《Into Your Mind 》，为的就是目睹一下MV中Shimon的风采。

这里的视频不用科学上网也可以看，不过只是片段，完整版需要到YouTube上搜索~



听了Shimon的专辑，有小伙伴可能会想是不是机器人当歌手比人类容易多了呀。

实则不然，无论是人类还是机器人，要想出道都需要多年的磨练，所谓“台上一分钟，台下十年功”，Shimon在出道前也经历了十年的“寒窗苦读”。

Shimon的成长之路

十多年来，Shimon通过AI不断在学习，不光自己可以独立创作了，还能与人类合唱，甚至能够带给人类一些创作上的启发。

那Shimon创作能力从何来呢？

Shimon作曲能力的关键在于其语义知识，即在事物之间建立联系的能力。一开始，Shimon需要从收集的大量音乐信息数据中整合出音乐的普遍规律。

它的创造者表示，Shimon的音乐库中大约有2万首摇滚乐，2万首爵士乐。有了这样的数据，Shimon可以比人类有更多的灵感来源。

掌握了这些乐理知识，Shimon就有了创作的基础。例如，如果写下音符F、G、A，那么接下来接什么音符比较好呢？深度学习会整合资料库给出一个答案。

读到这里不知道有没有小伙伴有疑问，Shimon的音色是怎么确定呢？

它的创作者称，他们利用了庞培法布拉大学(Pompeu Fabra University)的音乐技术团队开发的基于深度学习的唱歌声音合成器，经过大量数据集训练出了一种能够很好的表现Shimon这种无性别差异的声音，而且很适合他们歌曲的旋律。

有了好听的音色，会创作、会唱歌就够了吗？当然不止这些，Shimon还会弹琴。

早在2017年Shimon就能弹奏木琴了，还能实时分析音乐，配合人类演奏。

2017年，正在弹木琴的Shimon

如今，创造者们还为Shimon重新设计了手臂，新的直流电动机取代了旧的基于螺线管的驱动器，它可以支持更快的打击速度(每秒30次打击)，以及更广泛和更线性的动态范围，例如在弹奏木琴时可以从非常柔和的弱音到更响亮的强音。

Shimon的创造者希望它“即兴演奏、路径规划、身体认知”的功能达到最大化。

说了这么多，Shimon的才华有目共睹，那它究竟是哪个团队创造出来的呢？

谁创造了Shimon？

Shimon是由佐治亚理工学院音乐技术中心，Gil Weinberg教授带领的机器人音乐团队创造出来的。

他们的目标是改变创作和体验音乐的方式，并创造用于创作、演奏的下一代技术。

佐治亚理工学院音乐技术中心有很多研究项目，包括机器人音乐、音乐信息学、普及计算音乐、脑音乐以及计算与认知音乐学，而Shimon只是机器人音乐项目中的一个研究。

Shimon项目的带头人Gil Weinberg是佐治亚理工大学音乐学院的教授，也是佐治亚音乐技术大学技术中心创始主任，他领导着机器人音乐团队。

他的研究重点是开发机器人，和增强人的人工创造力和音乐表达能力。他的研究成果也已通过许多期刊文章和专利传播。

如今，在他的带领下，Shimon不仅能够即兴演奏爵士乐，还能与人类对唱，并激发人们在音乐上的更多可能。

未来Shimon和人类能够擦出怎样的火花，让我们拭目以待。

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