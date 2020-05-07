苹果快充解读：我们为什么需要它？

去年，iPhone 11 Pro 系列正式和 “5V1A” 挥手作别。凭借苹果对市场的号召力，PD 快充再次迎来了一波发育期，市面上出现了各种各样的 PD 快充产品，但很多消费者依然对它的概念非常模糊。

在这篇文章里，会对部分问题进行解答。

什么是 PD 协议？

USB PD（USB Power Delivery）是 USB 开发者论坛在 2012 年发布的充电标准和技术，规定 USB-C 作为接口，类似的标准有高通的QC（ Quick Charge）等。USB PD 并不是苹果独家的协议，使用 USB-C 接口的绝大多数产品均兼容，例如搭载超级快充（如 OPPO 的 VOOC ）的国产手机除拥有自家快充协议外依然兼容 PD 协议。

哪些苹果设备支持 PD 协议？

虽说 iPhone 11 Pro 首次标配 18W PD 充电器，实际上苹果在三年前推出的 iPhone 和 iPad Pro 便已支持 PD 充电。iPhone 充电速度一般为 18W，而 iPad 的充电速度则一般为 30W。

目前支持 PD 充电的设备如下：

iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone X

iPhone Xs / iPhone Xs Max / iPhone XR

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPad Pro 2017 / iPad Pro 2018 / iPad Pro 2020

iPad Air 3 / iPad Mini 5

iPhone SE（第二代）

至于 2017 年前发布的设备（以 iPhone 为例），iPhone 8 之前的产品均不支持 PD 快充。

激活快充需要哪些配件？

你需要一条 MFi 认证的 USB-C 转 Lightning 充电线，以及一个支持 PD 协议的 18W 及以上的充电器。可以选购比较知名的第三方品牌，整套售价最低 40 元即可拥有。官方同样有售快充套装，整套售价接近 400 元，且质量不会比第三方 MFI 认证套装好很多。（土豪请随意）

符合条件的充电线和充电器缺一不可，充电线需要通过 MFi 认证，而充电器需要支持 PD 协议。

随着 PD 充电的普及，市面上销售 PD 快充套装的商家越来越多，笔者提醒各位勿贪便宜选择“山寨”的充电套装，没有认证的产品轻则容易影响充电体验，重则会让手机电池面临迅速老化甚至烧毁的风险。

怎么知道设备是否开启快速充电？

设备上不会在注明已激活快速充电，只能通过以下途径测试。

- 苹果对于快充的简短宣传语是 30 分钟可从 0% 充至 50%，可以凭借这个数据估计设备是否开启快充。将手机电量维持在 20% 左右再尝试快充即可，18W 和 5W 的充电速度差距比较明显。

- 激活快充时会有一声或两声的提示音。有测试表示这并不是什么“玄学”，而是跟不同的充电器和线材有关。只要使用合格的 USB PD 快充套装（USB PD 充电器 + USB-C to Lightning 数据线），均能激活快充。

需要补充一点，在电量充至 80% 之后设备会进入“涓流充电”状态，充电功率会降落至 5W 直至完全充满，不会再上升至 18W 的功率，这是保护电池的措施。

快充对电池寿命影响大吗？

有这个疑问的用户，都有相同的问题：担心快充会让电池迅速老化，其实不然。

需要明确的是，只要对电池充电都会对电池寿命有影响，因为电池本身就是消耗品。但充电功率越大，发热量越大，从而电池损耗越大是事实。但现在手机等电子产品哪怕两三年更换一次，在更换时电池还能在可接受范围内。（前提是你有好的使用习惯）假如五年或更久你才更换一次设备，在此期间前往官方或手动换一块电池，设备也能再次“满血复活”。

而不合理的使用习惯相比于快速充电，对电池的破坏更大。在对手机进行充电的时候尽可能不要边充边玩，这会让电池过热从而严重减少电池寿命。

使用功率大于 18W 的 PD 充电器给手机充电可以吗？

可以。因为 PD 充电器内置不同充电档位，会自动检测设备的最高充电功率。假设你使用 MacBook Pro 自带的 61W PD 充电器给 iPhone 11 充电，它只会以适合 iPhone 11 的充电功率给手机充电，不会使用 61W 给手机充电。

另外，是否需要购买输出功率大于 18W 的 PD 充电器，要看你手上支持 PD 充电的设备数量。若你只有一台 iPhone 支持 PD 快充，那么购买 18W 的 PD 充电器即可；若还有其它需要快充的设备如 iPad 或支持 PD 快充的笔记本电脑等，你可以选购支持更高充电功率的 PD 充电器。

市场上主流的 PD 充电器有 18W、30W、45W、60W/61W 和 65W 等，它们可以往下兼容。

此外经测试，iPhone 11系列、 iPhone Xs 系列以及 iPhone XR 的峰值充电功率可达到 22W 左右，但并没有必要为了跑满这个充电功率而购买 18W 以上的充电器，二者充电速度差距微乎其微。

iPhone 8 前的所有设备就只能使用 “5V1A” 了吗？

iPhone 6s 系列和 iPhone 7 系列均支持 Apple 2.4A 协议，峰值充电功率可达 12W，大部分过程维持在 10W 左右。Apple 2.4A 协议可能很少听过，但相信以前很多人都会使用 iPad 自带的 12W 充电器给手机充电并且速度会更快，其实这就是设备激活了 Apple 2.4A 协议。

这个协议最早在 iPad 上使用，随后 iPhone 也支持了该协议，激活该协议需要一条标配 USB-A to Lightning 充电线和苹果官方 12W 充电器。

它的速度相对 PD 充电差一些，如果你的设备支持 PD 充电就不需要使用这个协议。

有减少电池老化速度的方法吗？

最重要的方法，是避免电池过充过放。

此外还有一个小技巧。电池充电次数的计算是以充放循环为单位，即每消耗 100% 电量为一次循环。举个例子，假如你的手机剩下 20% 电量随后充电至100%，接着拿起来使用至 80% 后再次充电至 100%，那么这就是一次充放循环。每一次充放循环都会对电池造成损耗，倘若将这 100% 的充放循环分成几部分，那么对电池的损耗是不是就会慢一点？是的。

但这又会产生一个问题，现代人不为手机充足够的电就出门，电量不够用怎么办？

鱼和熊掌不可兼得。

我们为什么需要快速充电？

在电池技术没有越级突破之前，快速充电技术的诞生是为了让人们在“机不离手”的时代，可以在短时间内为手机补充足够的电量。

当你醒来发现昨晚忘记给设备充电，看着空空的电量条，你还会选择使用“5V1A” 的充电器去充电吗？18W 的充电速度相比国产厂商动辄 50W 甚至 65W 的速度而言似乎“不值一提”，但不至于在你刷完牙拿起手机后，发现自己的手机电量只从 3% 上升至 6%。

平时使用官方快充的你出门在外，苦于寻找充电宝以拯救已经“奄奄一息”的设备，这时你所考虑的肯定不会是“保护电池”，而是继续拿着发热的手机看综艺。从此以往，电池由于经常边充边玩越来越不耐用，然后你却跟朋友说“快充伤电池”。快充表示，这锅我不背。

糟糕的数码产品使用习惯，比快充带来的“损耗”大得多。你才是数码产品的使用者，如何用得舒心才是最重要的。

用更短的充电时间换来忽略不计的耗电差距，相信这不是一个很难的选择。