游戏市场大爆发，为什么中国玩主机的用户是少数

受到2020年疫情影响，各个行业都受到了不同程度的冲击，唯独游戏行业展现出了逆势增长，迎来了一波大爆发。其中表现最为亮眼的就是手游行业，疫情意外的使得游戏行业在2020 Q1季度整体超出预期。

根据中国音数协游戏工委（GPC）与国际数据公司IDC共同发布《2020年度第一季度中国游戏产业报告》显示，由于受新冠肺炎疫情的影响，2020 Q1季度人们主要是以居家休息为主，中国游戏产业实际销售收入实现阶段性、爆发式增长，达到732.03亿元，多款游戏产品取得了比较好的成绩。同时，包括女性、二次元等细分领域用户的市场潜力均得到释放，各自贡献192.4亿元、76.20亿元的收入，增长空间巨大。

中国游戏市场第一季度实际销售收入高达732.03亿元

数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）&中娱智库（CETT）&国际数据公司（IDC）

和游戏市场收入大爆发不同的是，自2019年以来，中国游戏的用户规模进入缓慢发展阶段，新用户增长呈现出较为平稳的态势，游戏行业也进入了存量竞争的阶段，2020年Q1季度用户规模仅增加了200万人，环比增加0.31%。

虽然增长速度放缓，但是中国拥有6.54亿的用户也是一个非常亮眼的数据。

女性用户市场暴增

通常情况下，大家会认为游戏市场的受众主要是男性玩家，但是随着市场的发展，女性用户对中国游戏收入的贡献快速增加到了192.4亿元，环比增长49.49%，市场潜力正在快速释放。

《王者荣耀》2020大年三十流水近20亿元

大年三十还未受到疫情影响，手游《王者荣耀》1月24日单日流水近20亿，对比2019同期增长50%，单日数据就轻松超越2018年整个春节档期的数据。

根据2020年Q1各大游戏公司的财报显示，超过90%的游戏公司处于盈利状态，姚记科技（姚记扑克）靠手游竟将利润翻了近10倍。盛天网络、游族网络、三七互娱增幅均超过50%。

姚记扑克——改名“姚记科技”

游戏平台又可以大致分为：主机、电脑、手机。而这三类平台中，网友又调侃：主机游戏瞧不起电脑玩家，电脑玩家瞧不起手机玩家。

张若昀在某档节目上同样发表了类似的言论

其实这种鄙视链存在于生活中的方方面面，比如听indie独立音乐的粉丝看不起听POP流行音乐的粉丝，研发岗位的看不起运营岗位的同事。

鄙视链其实无非就是通过贬低他人来获得自身的优越感，贬低他人抬高自己，以满足自身优越感，体现个性。

2019年中，统计机构Niko Partners估计2022年中国的主机及电视游戏玩家将达2437万人。ChinaJoy 2018公布中国主机游戏占比收入仅0.7%。

3月引爆Switch抢购大潮的“猛男捡树枝”游戏，路人们还想玩吗？

2019年国内仅23款主机游戏拿到版号，其中过审的有 9 款国产游戏，14 款进口游戏；其中 PS4 有 13 款游戏过审，Xbox 有 8 款游戏，而 Switch 则只有 1 款游戏过审，英伟达 Shield 有 1 款游戏过审。

如此稀少的游戏数量，再加上国行锁服、锁区，“猛男捡树枝”这种社交性极强的游戏可以说没法玩。

任天堂和腾讯合作的国行Switch，常年免息分期，销量仍然不乐观

部分主机玩家对手游的看法

为什么不玩主机游戏要玩手游，其实道理很简单。虽然《塞尔达传说》、《巫师三》、《给他爱5》、《星露谷》游戏性和精良程度十分出色，但是他们缺乏基础的社交属性。在3A大作中，它会给你慢慢呈现出一个世界、叙说一个故事，玩家会高度沉浸进去，并且连续的耗费上好几个小时。

MOBA（《王者荣耀》）、FPS（《刺激战场》）、idle game（《刀塔传奇》）、RPG（《阴阳师》），这些爆品游戏大都有“社交”的属性。过年过节，你可以和家人朋友一起拿起手机《王者荣耀》，新认识的小学妹不知道怎么和你聊天，你们又可以开始《刺激战场》。

除了社交属性，手游的“碎片化”时间应用也是很重要的一点，上述的游戏可以随时随地帮你打发10-30分钟的时间。而极其需要花费时间、需要玩家具有较高操作水准的MMORPG类游戏基本被市场淘汰。

家里可以有电脑，可以给你组一台“四路泰坦”的高配电脑，但是绝对不能给你买一台用来玩游戏的游戏主机；你可以在家里看一个下午的手机，但是绝对不允许你在客厅接上电视，开始“猛男捡树枝”。

在家玩电脑、玩手机，那是你自己的事情。一旦你用PS4 Switch接上电视机，那就是全家人的事情，而你的家人绝对不会轻松“妥协”。

而在我们的习惯中，也似乎没有见过几个家长愿意给小孩买游戏机。这一系列操作，导致了主机游戏在国内是一件很奢侈的事情。

你是一个996的“社畜”，6点下班对你来说已经是个奢望，当你9点下班，到家10点了，给你30分钟的自由活动时间已经是很奢侈的一件事情了，这时候你还会愿意打开PS4、打开Switch静静的玩上2小时游戏吗？

主机游戏在短期内仍然只会是一个小众爱好，而那些被“猛男捡树枝”安利了一波，正等着Switch降价的朋友们，建议你们再三斟酌后再入手。