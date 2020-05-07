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上海：高水平建设5G和固网“双千兆”宽带网络

2020/5/7 14:53:16来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

5月7日下午消息，上海市政府今日公布《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》（以下简称《行动方案》）全文。《行动方案》指出，近年来，上海市已实现全市16个区5G网络连续覆盖。建设了15个具有全国影响力的工业互联网行业平台，带动6万多家中小企业上云上平台。

《行动方案》强调，要把握全球新一轮信息技术变革和数字化发展趋势，率先构建全球领先的新一代网络基础设施布局，高水平建设5G和固网“双千兆”宽带网络，加快布局全网赋能的工业互联网集群，建设100家以上无人工厂、无人生产线、无人车间，带动15万企业上云上平台；加快下一代互联网规模化部署；要充分利用好超大规模城市海量数据资源，建设城市全要素数据资源体系，支撑城市治理全方位变革。

此外，还要围绕培育新经济、壮大新消费等需求，加快推动商贸、交通、物流、医疗、教育等终端基础设施智能化改造。要新建10万个电动汽车智能充电桩，建设国内领先的车路协同车联网和智慧道路；打造智能化“海空”枢纽设施；完善城市智慧物流基础设施建设。

《行动方案》指出，上海市要高水平推进5G等“新网络”建设，持续保持“新设施”国际竞争力，加快建设人工智能等“新平台”，完善社会治理和民生服务“新终端”布局，着力创造新供给、激发新需求、培育新动能。

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关键词：5G

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