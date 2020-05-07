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八国测试显示 5G 网速远超 Wi-Fi，只有美国掉链子

2020/5/7 16:12:41来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：孤城评论：

Opensignal的数据显示，在下一代移动技术已被成熟部署的八个国家中，有七个国家的5G网络的下行数据速率比Wi-Fi快得多。沙特阿拉伯的5G速度最快，典型的下载速度为291.2Mb/s，而Wi-Fi的下载速度为21.4Mb/s，其次是韩国、瑞士、科威特、澳大利亚、西班牙和英国。在进行测试的八个市场中，只有美国的Wi-Fi速率更高

Opensignal分析副总裁伊恩·福格（Ian Fogg）解释说，美国的滞后是由于使用低频段的部署，这为覆盖牺牲速度。

他指出，在大多数国家，最初的5G网络部署在高容量的中频段，通常是3.5GHz频段，也即是所谓“C-band”。

值得注意的是，Opensignal在1月22日至4月21日期间进行的分析发现，4G网络在澳大利亚和沙特阿拉伯的表现也优于Wi-Fi。

在移动技术方面，5G相对于4G的下载速度优势，介于沙特阿拉伯的11.9倍到美国的近2倍不等。

在韩国，尽管4G速率是八个市场中最快的，但平均5G速率仍要快过4G 4倍多。

中国是最早商用5G的国家之一，运营商到2019年底已积累了480万用户。

福格说，5G下载速度的差异主要是由于分配用来部署服务的频谱数量不同。

他补充说，研究结果表明，不要让新冠肺炎病毒危机推迟5G的推出，因为该技术带来的更大的容量和更快的速度对保持人们与不断增长的网络使用的联系至关重要。

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关键词：wifi5G

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