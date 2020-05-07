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全球首家：石头手持无线吸尘器H6通过德国莱茵TÜV吸力无损耗认证

2020/5/7 16:58:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月7日消息 据石头科技官微消息，石头手持无线吸尘器H6通过德国莱茵TÜV吸力无损耗认证，也是全球首个获此认证的吸尘器。

石头科技称，基于TÜV莱茵开发的吸力标准2PfGQ 2807/04.20，吸尘器在标准模式及强劲模式运行时，灰尘增多及电量减少引起的吸力下降不超过3%，方可认定为“吸力无损耗”。

在TÜV莱茵的测试条件下，石头H6能够提供恒定吸入功率，吸力下降不超过标准限定的3%。因此，TÜV莱茵授予石头手持吸尘器H6“吸力无损耗”通过认证，这也是TÜV莱茵授予的全球首个无损耗认证。

官方称，石头的工程师通过对多椎体8个变量进行科学缜密计算、上千次模型流体仿真、数次模具优化，为石头手持吸尘器H6量身打造了平衡性能、体积与使用手感重量的“二级九锥气旋科技”。在机体内制造的9个微型龙卷风，通过强大离心力分门别类地分离灰尘，防止滤网堵塞。使用时时刻通畅的风道，可恒定输出高性能大吸力。

除了灰尘之外，供电系统也是恒定吸力的关键因素。很多吸尘器在满电量刚开始运行时电机可以全速输出，但是随着电量下降，电池发热会越来越高，为了防止过热，不得不降低电机转速。石头H6配备聚合物动力锂电池，内阻更低，运行时发热更小，可以全程保持电机全速运转，恒定输出强劲吸力。

IT之家了解到，石头H6也是全球首个应用聚合物动力锂电池的手持吸尘器。

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关键词：石头

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