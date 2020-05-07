完成上市辅导！国产EDA软件供应商芯愿景拟科创板上市

IT之家5月7日消息 北京芯愿景软件技术股份有限公司(下称“芯愿景”)拟首次公开发行股票并在科创板上市，该公司已于2019年11月12日与民生证券签署了上市辅导协议。

5月7日北京监管局披露了民生证券股份有限公司关于芯愿景首次公开发行并在科创板上市辅导工作总结报告。民生证券认为：芯愿景已经基本符合中国证监会、上海证券交易所对拟上市公司的各项要求或规定，达到了辅导工作的预期效果，具备首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。

IT之家从芯愿景官网了解到，芯愿景创立于2002年，是一家以IP核、EDA软件和集成电路分析设计平台为核心的高技术服务公司。向全球客户提供IP和EDA授权、技术分析和IP保护、ASIC/SoC一站式设计服务。芯愿景自创立起就坚持自主研发集成电路EDA软件，累计研发了6套EDA系统，共30多个软件，覆盖了集成电路工艺分析、电路分析和知识产权分析鉴定的全流程。累计发放授权认证超过30,000个，EDA软件用户群包括国内外芯片设计公司、研究所、高校和知识产权服务机构等。

EDA是电子设计自动化（Electronics Design Automation）的缩写，EDA技术就是以计算机为工具，设计者在EDA软件平台上，用硬件描述语言VerilogHDL完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。EDA技术的出现，极大地提高了电路设计的效率和可操作性，减轻了设计者的劳动强度。