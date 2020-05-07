索尼发布四款春季耳机新品：从运动健身到通勤总有一款适合你

索尼中国今天发布了真无线重低音耳机WF-XB700、真无线降噪运动耳机WF-SP800N、无线防水运动耳机WI-SP510以及无线降噪立体声耳机WH-CH710N。

索尼真无线重低音耳机WF-XB700

今年索尼将招牌的EXTRA BASS重低音调音技术引入真无线系列。WF-XB700耳机内置12mm动圈单元，在提升低频的下潜和冲击感同时，对中频进行了优化调整，使得人声清晰自然，节奏感更强，更加“摇摆”。

小巧的WF-XB700耳机搭载了IPX41级防水设计,采用符合人体工程学的设计和三点固定结构，大大提升了佩戴的稳定性和舒适度，让人专注于运动。

充电盒重量仅约46g，支持快充，可为耳机提供一次约9小时的续航补给，加上耳机本身满电情况下的约9小时续航，WF-XB700耳机具备最高约18小时的续航能力，充电约10分钟可播放约60分钟*6。

真无线降噪运动耳机WF-SP800N

真无线降噪运动耳机WF-SP800N专为运动达人设计。搭载了EXTRA BASShe 蓝牙5.0技术，防水防尘等级达到IP55，在运动后可以直接用水冲洗耳机。而基于多重实验设计的弧形撑架搭配混合硅胶耳塞，即便是剧烈运动也可以获得稳定、舒适的佩戴感受。同时还加入了数字降噪功能以消除周围噪音。

通过Sony Headphones Connect App 开启自适应声音控制功能，WF-SP800N可自动检测用户的活动状态和活动地点，通过学习和识别常去的场所，比如办公室、健身房或咖啡厅，自动切换预设的环境声和降噪方案，实现智能降噪。

在开启降噪的情况下，WF-SP800N的续航能力约为9小时，关闭降噪的情况下续航能力约为13小时，内部采用磁吸设计的充电盒还可以提供额外一次续航补给，关闭降噪时最长总续航约26小时*5。

索尼无线防水运动耳机WI-SP510

另一款为运动爱好者设计的无线防水运动耳机WI-SP510的防水等级为IPX5，同样可以在运动后直接用水进行冲洗，搭载了EXTRA BASS重低音调音技术，采用了与WF-SP800N相同的弧形撑架与混合硅胶耳塞的设计，此外耳机还具备磁吸功能，不使用时可防止线缆缠结，安全舒适。

索尼WI-SP510采用蓝牙5.0，续航时间约15小时。WF-SP800N以及WI-SP510均支持快速充电，充电约10分钟播放60分钟。均有有黑色、白色、蓝色以及橙色四种颜色可供选择。

无线降噪立体声耳机WH-CH710N

索尼1000X系列从头戴到真无线款，广受消费者的青睐。本次发布的入门级无线降噪立体声耳机WH-CH710N，重量约223g，头梁采用可调节的旋转式设计，可根据自身头型自由伸缩且便于收纳。搭载了前后双反馈麦克风，搭载了30mm动圈单元，呈现浑厚的低音以及出色的声场。

WH-CH710N续航约35小时。支持快充，充电10分钟播放60分钟。