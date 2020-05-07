丰巢要收费被小区硬核反对，然而它已经一家独大

当快递柜开始收费，你还会用吗？

5 月 7 日，杭州东新园小区业务委员会发布了一则通知，称小区内的丰巢快递柜暂时停用。原因是，丰巢快递柜在未经协商的情况下，就向收件人收取超时保管费。业委会表示，此举损害了小区业主的利益，将向浙江丰巢科技有限公司提出协商。

据界面新闻报道，小区物业称，将暂时拔掉丰巢快递柜的电源。

月卡 5 元，丰巢启动会员服务

关于快递柜的争议，来自于丰巢前不久推出的会员制。

4 月下旬，丰巢发布了一则公告，称为了进一步提升用户服务，优化资源的利用效率，决定在 30 日推出会员服务。

会员服务的收费标准是：

月卡为 5 元每月，季卡为 12 元每季。

在成为丰巢会员后，用户于会员有效期内不限保管次数，7 天内可以免费存放，且可以享受丰巢寄件折扣及品牌联合权益。

而非会员则可以在 12 个小时内免费保管保管，超时后 0.5 元/12 小时（超时时间不足 12 小时按照 12 小时计费），3 元封顶；节假日期间不计费，而且两次超时区间不收费。

简单来说，这项服务区分了会员用户与普通用户——其中，不愿意成为会员的普通用户将超时付费。

雷锋网注意到，此前，丰巢快递柜对用户采取免费策略，而在快件保存超过 12 个小时之后，会在屏幕上显示一个赞赏二维码，不过用户可以跳过赞赏直接取件。

而这一次，超时收费，成为丰巢用户跳不过的项目。

实际上，快递柜的免费和收费问题已经有过讨论。2019 年 10 月，由交通运输部发布的《智能快件箱寄递服务管理办法》正式实施，其中明确规定：

智能快件箱运营企业应当合理设置快件保管期限，保管期限内不得向收件人收费。

也就是说，按照规定，在一定时限内，收件人是可以免费使用快递柜的（同样意味着超时之后可以付费）；但是对于具体的免费使用时限，官方层面并没有给出具体的标准——这在某种程度上也是遵循市场定价原则，也是让用户和快递柜提供商达成市场平衡。

但显然，在免费已经成为习惯的情况下，丰巢快递柜的收费政策并没有被普通用户非常容易地接受。

快递柜收费是大势所趋？

丰巢的收费，并不令人感到意外。

雷锋网了解到，在丰巢此次开通会员服务之前，格格、速递易等快递柜已经开始收费——具体来说，对超过一定时间的快件收取每天 1 元的保管费。

不过，对于丰巢的会员政策，菜鸟、京东等方面则宣布继续为消费者免费保管。

但从行业的整体发展状况来看，快递柜收费有一定的合理性。

我国快递柜的发展，与电商业务和快递行业的发展紧密相关。2010 年，中国邮政建立第一台智能包裹投递终端；随后多年间，不少企业纷纷入局快递柜领域，而丰巢也是在 2015 年由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯等公司出资 5 亿联合成立。

来自国家邮政局的数据显示，2019 年全国主要城市布设智能快件箱（即快递柜）已达 40.6 万组，箱递率超 10%。另外，也有公开信息显示，到目前为止，丰巢已经为全国 110 余城市、超过 2 亿的用户提供无接触的交付服务。

然而，快递柜领域面临着投入大、盈利困难的问题。

据投资界援引知情人士的说法称，市场上一台智能快递柜的柜体成本在 1.8 万到 6 万元之间，粗略计算，一台智能快递柜一年的投入和运维成本基本在 10 万元左右。

而从企业财务数据来看，快递柜行业也是亏损巨大。

2020 Q1 丰巢公司未经审计的营业收入 3.34 亿元，亏损为 2.45 亿元，2019 年营收 16.14 亿元，亏损 7.81 亿元；另外一家企业中邮智递在 2019 年的亏损超过 5 亿元。

丰巢和速递易的亏损状况

在这样的巨额亏损之下，快递柜收费越来越成为企业自救、行业持续发展的必然选择。对此，《南方日报》在报道评论中认为，从市场发展来看，快递柜收费是大势所趋。具体来说：

快递柜具有较高的运营成本，不可能无止境亏损。收费模式一方面可以催促用户尽早取件，提高快递柜的周转率；另一方面也是提供差异化服务，通过收费来区隔用户，让愿意付费的用户沉淀下来，并对优质客户进行深度开发。

当然，就目前的情况来看，目前快递柜企业已经开始利用快递柜来进行广告投放、物件存放、寄件等能够增加营收的项目。

丰巢已经一家独大了

其实，丰巢推出会员服务，还有一个值得玩味的大背景。

5 月 5 日，顺丰控股发布公告称，为了做大做强智能快递柜主业，整合行业优质资源，快速抢占快递物流最后一公里的优势区位，丰巢科技与中邮智递（速递易背后的公司）以及二者背后的关联公司打算签署协议，交易完成之后，中邮智递成为丰巢网络的全资子公司。

简单来说，丰巢与速递易合并了。

雷锋网(公众号：雷锋网)了解到，丰巢和速递易，分别是快递柜行业的老大和老二。公开数据显示，截至 2020年 3 月 31 日，丰巢投入约 178000 个快递柜，柜机占比约 44%；中邮速递易占比约 25%——这就意味着，收购完成之后，丰巢市占率将达 69%。

也就是说，在快递柜行业，丰巢基本上是要一家独大了。

但是，即使一家独大，摆在丰巢面前的一个重要问题是，如何摆脱巨额亏损的经营状态。因为，从丰巢和速递易的情况来看，这两家无论是 2019 年还是 2020 年 Q1，都是亏损状态。

当然，合并之后的丰巢，已经具备了规模效应，但如何将其发挥起来，仍是一个问题。

从目前的情况来看，丰巢推出会员制服务，可以说是已经在发挥规模效应了；但问题的关键是：在用户已经习惯免费的情况下，丰巢该如何让普通用户更加容易接受超时收费。

收费争议不断，你怎么看？

目前，关于丰巢快递柜收费，涉及到收件人、快递员等方面，彼此都有不少吐槽和争议。

从收件人的角度，吐槽有二：

1、快递员为了方便，不将快递上门送到手中，而是直接放在快递柜中，增加了自己收快递的麻烦；

2、超过 12 个小时就收费，但 12 个小时很容易超过。

从快递员的角度，也有两个吐槽：

1、快递员将快件放在丰巢快递柜中也是要收费的，而且很贵，一单 7 毛钱；

2、不少收件人联系不到，有时候门禁不开，打电话不接，也不下来取快递。

另外，也有一些吐槽的声音称，有很多人长时间占用快递柜，让快递员没有位置放。还有人表达了对收费的接受，但提出了一个颇受认可的建议：

24 小时比较合理……12 小时太短了。

所以：对于丰巢超时收费，你能接受吗？