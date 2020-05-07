NFC 也能用来充电了，无线充电普及速度会加快吗

很多技术发展的原动力都离不开「更简单」三个字，充电也是如此。

电源适配器和线缆的组合是生活中我们最常见到的充电方案，也是各类电子产品普遍采用的一种做法。如果将纵轴限定为有线充电，仅以时间作为横向坐标轴来看，如今有线充电的使用便捷度较之此前已经有了明显进步。

80、90 后们应该有印象，往前推 10 年，抛开游戏本不谈，即便轻薄本所配备的电源适配器个头也很难用小来形容。与之形成鲜明对比的是，如今轻薄本的电源适配器有些甚至已经能够做到和手机适配器一样大小，无论日常使用还是外出携带都要方便很多。

但无法摆脱线缆束缚是有线充电终究无法迈过的一个坎，无论设备走到哪里，都必然会被「绑定」在插线板上。在这件事情上，无线充电显然要更具优势，由于充电过程设备不需要和线缆直接接触，便捷性和可移动性也相应大幅提升。

从长远发展的角度上来看，无线充电本身固有的特性决定了其会是未来消费电子产品的主角，至于最终能否完全取代有线充电尚且需要画一个问号，不过一个不争的事实是，最近两年产业链上下游相关企业的确加快了推动无线充电发展的进程。

利用 NFC 也能充电了

对于 NFC 相信大家都并不陌生，包括智能手表、智能手表以及智能手机在内，现在很多电子产品都已经加入了对这项技术的支持。伴随着 NFC 的普及，其使用场景也变得越来越宽泛，除了移动支付、公交卡、门禁卡，甚至很多设备借助 NFC 还能用来作为汽车钥匙使用。

人们对于 NFC 的想象并没有就此止步。最近 NFC 论坛（制定近场通信技术全球标准的行业组织）宣布，新的无线充电标准已经获得了批准，该 NFC 标准使用 13.56 MHz 基本频率，并利用 NFC 通信链路来控制功率传输，支持 250、500、750 和 1000 毫瓦四种功率传输等级。

从以上数据可以看到，它所允许的充电功率并不高，与 WPC 无线充电联盟推行的 Qi 标准之间有着比较明显的差距。另外我们了解到，想要通过 NFC 来进行无线充电还需要相应硬件来提供支持，并非简单利用固件更新的方式就能够完成。

讲到这里可能大家会产生这样一个疑问：现阶段推出 1W 充电功率是否有意义？对于这个问题其实我们可以从两个维度来理解。

首先是它的主要适用目标。了解无线充电的朋友应该知道，目前支持无线充电的产品通常需要在设备上加入物理感应线圈来完成能量传输过程，一个客观存在的问题是，其对内部空间以及堆叠都有相应要求，也一定程度上会影响到重量表现。

图片来自苹果官网

以耳机为例，现在市面上支持无线充电的真无线耳机产品并不罕见，比如苹果就在自家全新的 AirPods 以及 AirPods Pro 身上引入了这种技术，但严格来说，能够进行无线充电的其实是充电舱，耳机本体依旧是利用接触式的金属触点来完成充电过程。

而 NFC 充电标准最大的特点恰恰在于此，它可以允许设备在不单独加入无线充电单元的情况下来完成无线充电过程，很好地解决了众多小型 IoT 设备由于内部空间有限无法支持无线充电的难题。同时，鉴于此类产品大多电池容量有限，即便是 1W 充电功率，理论上也够用。

从更大范围来讲，NFC 充电标准更适合小型 IoT 设备，但也并不仅限于此。换个维度，它的到来，可以让无线反向充电这件事情变得更加容易。

对于反向充电，可能很多普通消费者并不在意，似乎近一两年都是手机厂商们「一头热」。究其原因还是日常生活中大家能够用到这项功能的时候太少，不过未来随着支持无线充电功能的智能硬件越来越多，它的作用就显现出来了。

就目前市面上支持反向充电功能的手机而言，反向无线充电建立在无线充电的基础上，更简单来说，如果你的手机不支持无线充电，也就谈不上反向无线充电了。有了 NFC 充电标准之后，则能够打破这一绑定关系，即便手机不支持无线充电，也可以利用 NFC 来为其它设备进行充电。

总的来说，NFC 无线充电标准之于手机并非取代已有充电标准，毕竟最高 1W 的充电功率确实很难满足手机充电速度的需要，其更重要的意义在于提供了补充选项，无论是对于厂商还是你我这样的普通用户，都不是一件坏事。

手机无线充电的「快」与「慢」

当然，NFC 无线充电标准才刚刚通过审批，之后如何落地到产品端还有很多未知数。相对来讲，Qi 标准在手机行业的应用则要更要成熟一些。

对于无线充电手机的印象，很多人起始于 2012 年诺基亚联合微软共同打造的旗舰机型 Lumia 920，但其实 2011 年发布的 Palm Pre 3 就已经支持点金石无线充电，同年稍晚一些夏普也推出了支持 Qi 标准的 SH-13C。不过由于当时无线充电速度比较慢，并没有引起强烈反响。

无线充电真正被手机行业开始普遍关注是在 2017 年（苹果正式加入 WPC 无线充电联盟），接下来几年发生的事情大家也都知道，从 10W、30W 到今年 OPPO Ace2 上的 40W AirVOOC 无线闪充，无线充电功率在不断提升，充电速度也越来越快。

图片来自 OPPO 官网

前边我们提到过，无线充电将会是未来的主角，厂商们对于这一点也看的比较明白，不过在推进无线充电这件事情上，各家的所选择的策略多多少少还是会有些差别，成本控制是一方面，更重要的是产品本身体验上是否能够做到足够令人满意。

此前一加手机 CEO 刘作虎在接受极客之选采访时也谈到，之所以过去很长一段时间一加都没有引入无线充电，主要是因为之前无线充电速度慢、热转化效率不高容易导致手机发热以及很难将重量降下来从而影响手感，上不上无线充电其实就变成了一道选择题。

一个好的信号是，进入到 2020 年之后，大多数旗舰产品都将无线充电能力作为了「标配」，包括苹果、三星、华为、小米、OPPO 在内，几家行业头部企业都有相关产品落地，唯一没有在自家产品上加入无线充电的 vivo 也在 APEX 2020 上展示了相关技术。

图片来自 vivo 官方

就充电速度而言，不少支持无线充电的机型已经能够做到赶上有线充电的水准，但现实情况是，为了做到这一点，各家厂商纷纷推出了自己的充电协议，同时包括线缆、充电头、充电板以及电池等在内的诸多电子元器件均采用了定制化处理。

反应到用户端，如果你想要体验到足够快的无线充电速度，就必须搭配原厂无线充电板来使用，若非厂商授权，其它第三方配件只能提供 Qi 标准的基础充电水平。并且，随着越来越多产品被推向市场，这一壁垒会变得愈加难以打破。

从无线充电普及的角度来看，这种现状其实并不是一件好事儿，多多少少有些之前有线快充的影子。比较麻烦的地方在于，有线充电器是包装清单中的固定一环，但无线充电底座则需要额外购买，在有线「能用」的情况下，让更多普通用户额外掏腰包购买无线充电底并不容易。

想要加入手机无线充电发展进程，大致有两条路径可走，其一是技术层面上进行突破，无论体验端还是充电效率相对有线充电都可以做到大幅领先；另外一条则是尽可能压低无线充电成本。但现阶段无论以上哪种选择，对于厂商们都存在很大的难度。

需要共同「破壁」

回过头再来看无线充电这件事情，NFC 无线充电标准的到来从某种角度上也说明了无线充电将会变得越来越重要，未来随着越来越多 IoT 设备将入到这个阵营中，其应用前景无疑非常广阔。但手机行业所反映出的问题是客观存在的，如果无法很好处理很容易走弯路。

无线充电牙刷 /图自 Usetool Toothbrush 官方

而想要建立一个良好的发展环境，仅凭单独个体显然无法完成，还是需要产业上下游相关企业共同参与到其中。打通各协议之间的壁垒，建立一套相对统一的标准，无论是之于行业还是用户，都有着现实的意义。可以预见的是，无线充电终将成为主角，但这一天何时可以到来或许要取决于「墙壁」的打通速度。