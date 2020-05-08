拼音缩写反人类？让你秒懂网络“黑话”的神奇脚本

Awsl是什么意思？Xz是什么意思？Dssq又是啥意思？每天上网都能碰到一大堆莫名其妙的拼音缩写，令人头大无比……偏偏这股风气还愈演愈烈，大家就是这么喜欢在小圈子里用拼音缩写说黑话，那能有啥办法？现在，还真有个神器，能破解这些网络黑话！一起来看看吧！

脚本主页

“能不能好好说话”是一个用于浏览器的JS脚本，从名字上也可以看出作者对网络黑话的怨念满满了……使用这款脚本前，需要先安装Tampermonkey这款扩展程序。Tampermonkey支持Chrome、Firefox、Edge等浏览器，可以点击下面的链接到官网下载安装。

安装了Teampermonkey后，进入到“能不能好好说话”这个脚本的页面，点击安装即可。



安装即可

之后，这脚本就产生作用了！只要选中缩写文字，就可以自动破解黑话了，如下图所示。

选中拼音缩写后，会自动翻译成正常文字

可见，这款“能不能好好说话”还是很给力的，同一个缩写，能够给出多个释义，总有一个是符合语境的——毕竟很多网络黑话的缩写的确是一样的，这很符合现实情况。

还可以提交某个缩写你知道的对应文字

网络黑话层出不穷，那么它要如何保证一直能正确解读？于是，这款脚本还有反馈系统，点击“+”，即可提交某个网络黑话的对应文字，大家一起互助读懂不同圈子的黑话。

可见，随着提交文字的增多，“能不能好好说话”的功力是会增长的。那么现在，它的功力又如何？我们可以点进这款脚本对应的主页（和脚本用的是同一个服务器和数据库），简单测试一下它对各类黑话的识别能力。

先来试试网络流行语：



可见，这并没有什么压力。

再来试试娱乐圈：

娱乐圈是缩写重灾区，对娱乐圈人名识别还是很准的

接着试试体育圈：

体育明星的缩写也可以识别

小圈子的黑话也认得吗？

JK不是拼音缩写，是来自日语的缩写，也可以识别

lo是来自英文单词的简称，可以识别

如果不是拼音缩写，而是数字呢？

如此恶臭的数字……也可以

那么如果不是流行的黑话呢？

tpy不是网络流行语，但也给出了可能的释义

可见，就算是不是流行的黑话，“能不能好好说话”也会给出和拼音字母缩写一致的词。这类不在词库的黑话，会标注“有可能是”，相信还是有一定命中率的。

总的来说，这的确是一款非常非常实用的工具。如果你刷微博刷论坛，碰到不认识的黑话缩写，不妨试试吧。

“能不能好好说话”主页

Teampermonkey

能不能好好说话