性能白捡的骚操作来了！AMD RX 5600XT鸡血BIOS你刷了吗

大家之所以爱喊AMD Yes，除了产品性价比突出，可玩性高也是一个重要因素！例如以前AMD的CPU可以开核，显卡也可以通过刷BIOS来大幅提升性能，这让AMD的性价比更加突出。AMD最新一代的RDNA显卡中，RX 5700就可以通过刷BIOS，来获得近似5700XT的性能；而其实更低一档的5600XT，也有类似的骚操作！

AMD在今年年初的时候，发布了5600XT这款显卡，而在5600XT正式上市之前几天，AMD为了加强产品的竞争力，突然发布了一个鸡血BIOS。新的鸡血BIOS大幅提升了5600XT的规格，GPU频率从原先的1375MHz/1560MHz提升到了1615MHz/1750MHz，显存频率从12Gbps提升到了14Gbps，功耗限制也有所放宽，TBP从150W提升到了160W。

刷了新BIOS的5600XT变满血，性能高不少

然而，5600XT这个新BIOS是AMD临时公布的，由于疫情等原因，并非所有上市的5600XT出厂都来得及更新BIOS，大家买到的5600XT可能还是旧版BIOS的产品。现在，显卡厂商们陆续放出了新BIOS，AMD官方也作了更新BIOS的指引页面。如果你不幸买到的是老BIOS的5600XT，想要免费提升性能，可以自己动手刷新BIOS！下面就来给大家讲讲具体步骤。

很多显卡厂商来不及为早批的5600XT更新到“14Gbps版”BIOS，最近才发布了新BIOS的文件

确定5600XT的BIOS规格，备份BIOS

我们需要下载GPU-Z这款软件。GPU-Z是由知名玩家网站TechPowerUp开发的一款检测GPU参数的工具，它也可以用来备份BIOS。

开启GPU-Z，查看5600XT的参数，如果发现GPU频率只有1375MHz/1560MHz（非公版可能会高一点点），那么这就是旧BIOS。



点击这里提取BIOS

在GPU-Z中点击提取BIOS的按钮，提取出BIOS文件，备份好。

准备一张亮机卡 这是为了刷BIOS失败后恢复而准备的。亮机卡可以是其他独立显卡，也可以是集成显卡。如果使用独立显卡的话，需要主板有另一条空闲的PCIE槽位。如果你用的是ITX主板，除非显卡有双BIOS，否则不建议刷显卡BIOS，出了问题难以恢复。

找到5600XT的新BIOS 5600XT的新BIOS虽然来自AMD，但还是需要经过各大显卡厂商进行测试后，才会正式发布给公众，所以新BIOS也只能从各大显卡厂商官网找到。不过AMD为大家准备了一个指引页面，直接指向各大显卡厂商官网的发布新BIOS的相应链接，省去了大家到显卡厂商官网寻找的功夫。

在这个页面中，你可以找到各种牌子、型号5600XT的BIOS，注意不要选错了。



AMD官方指引页面，“14 Gbps……”一栏就是新BIOS的链接

刷入BIOS

有两种方法可以刷入BIOS。

方法一：利用显卡厂商的官方程序刷入。这是最靠谱的方法，以华擎为例，下载了5600XT的新BIOS，你会发现目录中有一个脚本，运行脚本即可刷入新BIOS。

方法二：利用AMD/ATI ATIFlash刷入。

ATIFlash也是TechPowerUp开发的工具，主要用于刷BIOS。如果你下载的BIOS是.rom后缀的文件，那么就需要用到ATIFlash刷入了。

ATIFlash界面，也是比较易用的

当然，刷BIOS是有失败的可能的，如果刷BIOS失败，显卡黑屏无法输出图像，那就需要还原BIOS了。将亮机卡和原先的显卡同时插入主板，显示器接到亮机卡上（用集显的话接到主板的显示接口上），开机后使用AMD/ATI ATIFlash将备份的原版BIOS刷回至5600XT显卡中即可。注意，刷回去的时候要选择之前的那张5600XT，可别把BIOS刷到亮机卡里去了。

总的来说，作为AMD给出的免费性能提升方案，这个福利还是相当不错的。如果你有一张出厂BIOS仍是旧版的5600XT显卡，不妨尝试一下吧！

GPU-Z官方下载地址

AMD 5600XT新BIOS官方指引页面

AMD/ATI ATIFlash官方下载