美股纳指抹去年内所有跌幅，美国主要科技巨头全线上涨

北京时间5月8日消息，投资者预期美国经济将迅速重启，星期四美股收高，纳指今年转涨。截至收盘，道指涨211.25点，涨幅为0.89%，报收23875.89点；标普500指数涨32.77点，涨幅为1.15%，报收2881.19点；纳指涨125.27点，涨幅为1.41%，报收8979.66点。

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨1.34%，亚马逊涨0.7%，苹果涨1.03%，NetFlix涨0.52%，Alphabet涨1.87%，微软涨0.58%。

图：纳指涨125.27点，今年实现转正

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨1.56%，爱奇艺跌0.77%，拼多多涨1.73%，微博涨2.53%，腾讯音乐跌1.14%，阿里巴巴涨0.68%，京东涨3.37%，趣头条涨3.52%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：嘉楠科技（涨15.08%），人人公司（涨10.53%），蘑茹街（涨8.0%），流利说（涨7.41%），宜人贷（涨6.36%），迅雷（涨5.26%），陌陌（涨5.14%），唯品会（涨4.92%），搜狐（涨4.83%），跟谁学（涨4.82%），小牛电动（涨3.97%），品钛（涨3.82%），信而富（涨3.64%），趣店（涨3.38%），中通（涨3.35%），乐信（涨3.29%），猎豹移动（涨3.08%），虎牙（涨3.06%），凤凰新媒体（涨2.99%），好未来（涨2.9%），富途控股（涨2.9%），途牛（涨2.42%），网易有道（涨2.4%），哔哩哔哩（涨2.39%），世纪互联（涨2.37%），携程网（涨2.27%），500彩票网（涨2.22%），房天下（涨2.0%），前程无忧（涨1.84%），搜狗（涨1.76%），简普科技（涨1.74%），1药网（涨1.6%），云米（涨1.54%），亿航（涨1.53%），欢聚集团（涨1.51%），正保教育（涨1.31%），中芯国际（涨1.03%），蛋壳公寓（涨0.66%），如涵控股（涨0.64%），易车网（涨0.64%），UT斯达康（涨0.54%），新东方（涨0.54%），宝尊电商（涨0.45%），百世（涨0.4%），蔚来（涨0.28%），云集（涨0.27%），汽车之家（涨0.24%），新氧（涨0.1%）。

与上一交易日持平的公司包括：兰亭集势、小赢科技、58同城、达内科技、信也科技。

下跌的公司包括：斗鱼（跌0.14%），新浪（跌0.3%），荔枝（跌1.06%），微贷网（跌1.38%），华米（跌1.46%），优信（跌1.49%），老虎证券（跌1.81%），金融界（跌2.12%），360金融（跌2.35%），触宝（跌2.48%），无忧英语（跌3.64%），团车（跌3.85%），乐居（跌5.03%），寺库（跌6.79%）。

图：58同城旗下转转将收购找靓机全部股权

58同城昨晚宣布，已达成以3.6亿元现金+新发行的北京转转精神科技有限公司（以下简称“转转集团”）股票的方式，收购深圳万事富科技有限公司（以下简称“万事富”）全部股权的协议。万事富旗下拥有二手手机和配件平台找靓机。协议约定的交易，将遵守惯常的交易条件，预计将在未来数个月完成。如果交易按照协议条款完成，58同城在转转集团的持股比例，将由54.6%稀释到不足50%。58同城正在评估交易完成后的财务影响。合并后找靓机将作为转转集团旗下的子公司，继续保持独立品牌发展，进一步拓展二手3C领域B2C市场。找靓机CEO温言杰将出任转转集团公司总裁，向转转集团公司CEO黄炜汇报，找靓机的联合创始人也将成为转转的联合创始人。转转目前业务覆盖手机、3C数码、图书、服装鞋帽、家具家电等30余个交易品类，目前其注册用户数已突破2亿，同时登录微信钱包入口；找靓机是以B2C模式为主的二手手机垂直平台。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：Lyft（涨21.67%），PayPal（涨14.01%），Uber（涨11.18%），Slack（涨8.4%），Box（涨5.71%），Pinterest（涨5.53%），zoom（涨5.49%），VMware（涨5.07%），Snap（涨4.73%），速汇金（涨4.64%），Twitter（涨3.94%），Salesforce（涨3.81%），GoPro（涨3.69%），Yelp（涨3.57%），戴尔科技（涨3.11%），西部数据（涨3.0%），诺基亚（涨2.6%），黑莓（涨2.45%），英伟达（涨2.38%），恩智浦（涨2.27%），惠普公司（涨1.98%），SAP（涨1.83%），甲骨文（涨1.43%），博通（涨1.35%），艺电（涨1.28%），Adobe（涨1.18%），美光科技（涨1.11%），eBay（涨1.03%），爱立信（涨0.97%），摩托罗拉系统（涨0.67%），索尼（涨0.66%），思科（涨0.53%），动视暴雪（涨0.32%）。

与上一交易日持平的公司包括：Groupon。

下跌的公司包括：英特尔（跌0.02%），iRobot（跌0.03%），高通（跌0.05%），IBM（跌0.26%），Spotify（跌0.3%），特斯拉（跌0.32%），AMD（跌0.4%），LendingClub（跌1.19%），赛门铁克（跌1.58%），Fibit（跌1.61%），Zynga（跌3.9%）。

图：微软是一支成长型股票的3个原因

成长型投资者更喜欢利润增长速度达到两位数的公司，因为这意味着公司前景很好，股价会上涨。过去微软每股收益增长速度达到18.7%，不过投资者更关注的是它未来的增长。预计微软今年每股收益将增长19.7%，远超2.2%的业界平均水平。与成熟公司相比，高于平均水平的现金流增长速度对于成长型公司更重要，因为这使它们在不依赖外部资金的情况下就能迅速扩大业务。目前，微软现金流增速为19.7%，高于许多同行，更是高于10.6%的业界平均水平。过去3-5年，微软年化现金流增速为12%，高于8.9%的业界平均水平。除上述指标外，投资者还应当关注利润预期修正趋势，利润预期被上调是一个加分项，研究显示，利润预期修正趋势与近期股价变动之间存在强相关关系。微软本年利润预期一直在被上调，Zacks的资料显示，过去1个月，微软利润预期被上调2.1%。Zacks对微软股票评级为“买入”。

图：Uber第一季度巨亏近30亿美元，盘后一度涨近10%

第一季度Uber亏损29.4亿美元，合每股1.7美元，其中包括因疫情将对亚洲合作伙伴的投资减记逾20亿美元。上年同期Uber亏损10.1亿美元。Uber营收由上年同期的31亿美元增长14%至35.4亿美元。分析师预期Uber亏损合每股0.84美元，营收为35.5亿美元。Uber减记21亿美元资产，主要“与在滴滴和Grab的投资相关”。除第一季度亏损外，Uber还面临高管离职和裁员“危机”。公司首席技术官Thuan Pham将于5月16日离职；Uber日前宣布将裁减3700名员工，以降低成本。Wedbush Securities分析师丹·艾维斯（Dan Ives）4月29日发表投资报告称，第二季度网约车行业的下滑会加速，由于进入欧洲和亚洲市场，Uber受影响尤其严重。当前，Uber业务的亮点可能是外卖业务。Uber称，第一季度外卖业务营收增长逾50%，由上年同期的5.36亿美元增长至8.19亿美元。另外，在Lime融资1.7亿美元的融资交易中，Uber是领投投资方。作为交易的一部分，Lime还收购了Uber旗下JUMP共享单车业务。今天常规交易中，Uber股价上涨3.11美元，涨幅为11.18%，报收于30.93美元。在CEO表示业务量4月中旬以来已触底反弹后，盘后交易中股价涨幅一度接近10%。