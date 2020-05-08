定期截屏、效率排名……美国在家办公员工被监控

据外媒报道，新冠疫情爆发导致很多人在家办公，美国各地的企业都在争先恐后地寻找让员工保持高效工作的方法，包括整理他们的社交日历，跟踪他们的生产效率，以确保他们真的在家工作。然而，公司使用一些非常规手段令许多人感到担忧，科技行业的远程办公正变成噩梦？

数以千计的美国公司现在使用监控软件来记录员工的网络浏览轨迹和活跃的工作时间，将为公司办公室打造的各种工具分派到员工的手机、电脑和家中。但他们也试图加强对员工的监督，比如强制要求网络摄像头始终在线，安排每天三次签到，并让员工加入大量非自愿的公司在线活动中。

公司高管表示，这些系统的构建是为了提高生产率，并使远程工作的安静隔离变得更加活泼、互联和有趣。但有些员工表示，所有这些新的企业监控措施进一步模糊了他们工作和个人生活之间的界限，增加了他们的压力，让他们感到身心俱疲。

远程工作软件公司Basecamp联合创始人大卫·海内迈尔·汉森(David Heinemeier Hansson)表示，由于根本不信任员工能否独立保持动力，公司越来越多地对员工进行更严格的监督。他补充说，新冠病毒封锁也导致许多经理采用新时代的社交聚会语言来框定这种监控，希望掩盖工人受到监视的事实。

汉森称：“人们渴望的是人与人之间的联系，而在线交流只是保持人际关系的补充。然而，通过让人们接受越来越严厉的监视措施，最终可能无助于展开更好、更深入、更有创造性的工作。”

麻省理工学院研究人员4月份发布的一项研究显示，近半美国劳动力现在在家工作。而且，许多员工的工作时间可能比以往任何时候都更长，也显得更零星。为企业运营虚拟专用网络的NordVPN团队在3月份表示，自从“禁足令”开始实施以来，他们在美国的工作时间从每天8小时增加到了11小时。

很多公司高管想要某种方式来审视员工，确认他们的生产效率。几家时间跟踪和员工监控公司，包括ActivTrak、HubStaff、Time Doctor和Teramind等都表示，自从疫情将许多公司推向远程办公以来，他们看到自己的客户和收入都在飙升。

有几家公司允许经理定期捕捉员工屏幕的图像，并根据谁在积极工作以及他们在过去七天的工作时间列出员工名单。

一个名为InterGuard的系统可以隐蔽的方式安装在员工的电脑上，并每分钟为他们浏览的每个应用和网站创建时间表，将每个应用和网站归类为“高效”或“无效”，并根据员工的“生产率得分”对员工进行排名。如果员工做了或说了什么可疑的事情，该系统就会提醒经理。在演示中，涉及“工作”、“客户”和“文件”等词汇都被打上了标记，以防员工在其他地方找工作。

InterGuard的系统还可以记录员工的所有电子邮件、即时消息和按键，并每隔5秒拍摄一次员工屏幕的照片，经理们可以随心所欲地查看这些照片。该系统总部位于康涅狄格州的母公司Awareness Technologies首席执行官布拉德·米勒(Brad Miller)说：“你可以真的看一部关于那个人做了什么的电影。”

米勒说，他们基于订阅的软件业务正在蓬勃发展：每周都有数百家公司询问使用员工监控工具的问题，这一数字是正常时期的三倍。他还称，公司不密切关注员工的日常工作在财务上是“不负责任的”，并表示，如果允许员工在家登录，经理们“完全有权知道他们在做什么”。

艾莉森·格林(Alison Green)的热门博客“询问经理”(Ask A Manager)是个职场建议专栏和意见板。她说，她听到许多呆在家里的员工对老板日益增长的要求感到压力很大。

许多人表示，他们忍受着令人难以置信的焦虑折磨，总是在想着工作职责将如何变化，公司是否将不得不裁员或减薪，甚至他们所在的行业是否会生存下来。但他们在公开谈论持续监测方面犹豫不决，担心任何批评都可能导致他们失去工作。

田纳西州的一名数字营销工作人员说，通过电子邮件、手机、短信和Zoom视频通话进行的大量签到，让她的团队感到“亚历山大”。她说：“老板不断地发起检查，每次通话都在询问‘你们到底在做什么？’我整个周末都在工作，今天早上醒来时收到一封电子邮件，询问我上周所做的一切。”

当然，并不是所有的系统都被描绘成“工作警察”，有些系统建议他们可以使用始终在线的网络摄像头和麦克风来帮助拉近员工的距离。

在Pragli的办公室里，员工的虚拟头像排成网格，随时都可以被看到。但另一家名为Snek的初创公司更进一步，每分钟都会上传员工通过网络摄像头拍摄的脸部照片，让同事们很容易看到。员工可以点击同事的脸开始交谈，因为他知道他们正坐在办公桌前。这项服务还允许任何人立即将同事的照片发送到一个开放的Slake频道。Snek的联合创始人德尔·柯里(Del Currie)表示，当员工做些“愚蠢的事情”时，这个功能非常有用。

艾莉森·格林说，新一波数字授权正让许多员工感到筋疲力尽。他已经收到数十名员工的来信，他们称感到身心疲惫，而且无法拒绝，以免受到排斥。有人抱怨称，Slake的社交支持渠道让他们应接不暇，Zoom称这些挑战很“有趣”，还有关于隔离提示和食谱的连锁电子邮件。他写道：“我现在参加的会议比在办公室时更多，而且同时还要处理各种各样的工作。”

有些迹象表明，所有这些科技驱动的社交监控都遭遇了挫折。视频聊天服务Zoom最近删除了“注意力跟踪”设置，因为公众强烈抗议该功能的侵入性。