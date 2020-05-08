别人家的公司：Facebook将允许大部分员工居家办公至年底

5月8日消息，据国外媒体报道，当地时间周四Facebook一名发言人表示，Facebook将允许大部分员工在家工作到2020年底，公司预计在7月6日之前不会重新开放大部分办公室。报道称首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将发表正式声明。

Facebook表示，这一决定涉及多种因素，包括来自疾病控制中心和约翰霍普金斯大学等公共卫生机构的信息，以及政府的指导意见。加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)此前提出了一个分阶段实施的计划，其中包括放宽一些社会隔离规则。

自3月份以来，Facebook员工一直在家办公。该公司表示，将继续向因裁员、办公室关闭或生病而无法工作的员工支付时薪。

上月扎克伯格宣布，到2021年6月，Facebook将取消超过50人参加的线下活动，其中包括原定于今年秋天举行的Oculus Connect VR大会，现在已经改为线上举行。虽然有些员工的工作无法远程完成，但扎克伯格在今年4月份表示，“总的来说，预计在一段时间内我们不会让所有人都回到办公室工作。”

Facebook允许大多数员工在2020年底前远程办公的决定可能是其他科技公司实施相关举措的领头羊。这家社交媒体巨头也是为防止疫情蔓延而要求员工远程办公的第一家科技公司。