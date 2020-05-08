iPhone在列！Linux移动操作系统postmarketOS已适配200款移动设备

根据 Tux Phones 提供的最新数据，postmarketOS 目前已在大约 200 款移动设备上运行，其中包括手机和平板电脑。考虑到 Linux 在手机等移动设备上的使用情况，以及这个项目的较高使用门槛，这称得上是一项不可思议的成就。

postmarketOS 是一款专门为旧智能手机而设计的操作系统，它基于 Alpine Linux 发行版，并为触控设备进行了优化，每款手机包含一个独有的软件包，其它则在所有设备之间共享。官方页面写到这是一个真正面向手机的 Linux 发行版，目前仍处于 Alpha 阶段，无法使用通话功能。

将 Linux 移植到新的 ARM 设备存在许多问题，与 x86("Intel/AMD") 设备不同的是，每个硬件都需要一个适当的端口、“硬件描述”（DTS）和自定义驱动程序，然后才能启动 Linux 内核。然而编写自定义内核的 Device Tree 配置文件并非易事，尤其是考虑到大多数智能手机 ARM 板卡的封闭性和文档缺失，这又增加了一层难度。不过，postmarketOS 的 pmbootstrap 和其他几个工具降低了这项任务的难度，而且随着时间的推移，许多板卡和设备与手机之间的相似性也让移植变得更加容易。

当然，postmarketOS 易于理解且技术含量很高的 Wiki 也降低了发烧友上手项目的难度，其中也记录了一些最复杂和最麻烦的移植程序。

诺基亚N900是最早支持的设备

尽管这 200 多款设备中有几台还不稳定（例如，缺少对 Xorg、GPU、无线网络的支持或在不可靠/旧的“下游”内核上运行），并且一些调制解调器或 GPU 仍缺乏稳定的驱动程序，但看着混乱的 ARM 板卡终于有了清晰的组织并逐渐成型，这对 Linux 支持智能手机来说是一个很大的进步。

上个月报道过的 iPhone 7 成功引导 postmarketOS 也称得上是一个里程碑式案例，因为考虑到苹果的封闭性，将第三方系统移植到 iPhone 设备曾被认为是完全不可能的事。

虽然将 Linux 系统带到智能手机上仍然存在一系列挑战，而且整个项目存在一定的技术门槛，但该项目依然吸引了越来越多的开发者加入。我们也不必寄望 postmarketOS 能成为 iOS 和 Android 的替代方案，毕竟它诞生的初衷是延长智能手机的生命周期——手机厂商为自家设备提供系统更新的周期只有三五年。这种不屈服于 Android 和 iOS 筑起的高墙的极客文化也因此显得格外迷人。