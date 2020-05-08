苹果向新冠检测试剂盒供应商COPAN捐资1000万美元

5月8日消息，据国外媒体报道，当地时间周四苹果宣布通过旗下的先进制造基金向制造新型冠状病毒检测套件的COPAN Diagnostics公司捐赠1000万美元。

据悉，COPAN Diagnostics公司所生产的新型冠状病毒检测套件对监测病毒传播至关重要。根据苹果公司声明，这笔资金将帮助公司扩大检测套件生产规模，“到7月初，产量将从现在的几千套扩展到每周100多万套。”苹果还在帮助COPAN公司位于加州的新工厂采购和设计新设备。

苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)称：“COPAN是全球最具创新性的新型冠状病毒检测套件制造商之一，我们很高兴能与他们合作，这样他们就能扩大业务规模。”

这笔资金也是苹果为抗击全球疫情做出的诸多举措之一。该公司还利用其供应链为医护人员采购口罩，自行设计并捐赠防护面罩，并与美国疾病控制与预防中心合作开发筛查应用程序和网站。最值得注意的是，该公司即将与谷歌合作开发的接触者追踪系统可以帮助追踪病毒传播。

苹果公司的先进制造基金成立于2017年，当时规模为10亿美元，后来扩大到50亿美元，专门投资于美国国内制造业。

与50亿美元的基金相比，授予COPAN的1000万美元只是九牛一毛，但苹果一贯倾向于将这笔资金留给美国的苹果供应商。过去，苹果曾通过先进制造基金向为iPhone手机生产大猩猩玻璃的康宁公司捐赠4.5亿美元,向开发与FaceID功能相关激光器的Finisar公司捐赠3.9亿美元。此外，苹果还向为公司供应无碳铝材的Elysis公司捐赠1000万美元。