汇总：微软公布首批登陆 Xbox Series X 的第三方游戏

关于微软的新世代游戏主机 Xbox Series X 的硬件信息已经被公布得七七八八了,而玩家除了关心硬件配置以外,哪些游戏将首发登陆这一平台也是值得期待的情报。

在昨天晚上十一点开始的 Inside Xbox 特别披露会上,微软公布了一大批将登陆 Xbox Series X 的第三方游戏,其中包括了国产游戏《光明记忆:无限》、此前已经曝光的《刺客信条:英灵殿》、新世代心理恐怖游戏《The Medium》等等。

《光明记忆:无限》

这款结合了第一人称射击和动作元素的国产游戏是飞燕群岛工作室的最新作品,讲诉了 2036 年世界各地的天空上突然出现了异象,科学家们无法解释这些现象,而超自然科学研究组织(SRO)派出特工前往不同地区调查这一神秘现象,事件背后牵连着两个世界的存亡,一段尘封的历史将被揭开。

▎《刺客信条:英灵殿》

在《刺客信条:英灵殿》中,玩家将扮演传奇维京战士艾沃尔,踏上一段追寻荣耀的旅程。在英格兰黑暗中世纪的故事背景下,探索一片动态而美丽的开放世界。攻击敌人、发展聚落、建立政治影响力,并最终为你自己在英灵殿的众神之中赢得一席之地。

▎《The Ascent》

《The Ascent》是一款设定在赛博朋克世界中的单人和双人合作动作角色扮演游戏。Ascent Group,这一世界中的霸主,刚刚崩塌。整个世界混乱丛生,缺乏秩序,每个人都需要为自己的生存搏命。和不同的帮派以及敌对势力博斗,并探索这个火爆科幻射击游戏故事中埋藏的真相。

▎《尘埃 5》

《尘埃 5》为 Codemasters 开发的《尘埃》系列续作。全新的特性,新的创想以及新的尝试让《尘埃 5》成为了越野竞速、风格和文化的标杆,并为玩家提供每场比赛都不同的竞速体验。本作预计将于 10 月份发售,最高支持 120 帧的画面效果,游戏还支持最多四人本地分屏联机以及最多 12 人的在线联机。

▎《Call of the Sea》

《Call of the Sea》是一款设定在 20 世纪 30 年代的第一人称冒险解谜游戏,玩家在游戏中扮演 Norah,并踏上一段寻找失踪丈夫的冒险之旅。整个冒险发生在南太平洋上一个奇怪但美丽的岛屿中,并充满了未解之谜。这是一段充满了神秘、冒险和自我发现的来世之旅。本作预计在 2020 年晚期发售,将登陆 Xbox Series X,Xbox One 和 PC,首发即加入 XGP 游戏库。

▎《Chorus》

在《Chorus》的单人故事中,玩家将体验一段黑暗的自我救赎的故事。玩家在游戏中控制 Nara,一位有着挥之不去的过往的王牌飞行员。她驾驶着 Forsaken 号宇宙飞船,前往一段自我救赎之旅,并挑战那些曾经创造了她的无情的敌人和黑暗的邪教组织。这是一款给太空战斗射击游戏带来革新的作品。这款游戏将于 2021 年发售,支持 4K 60 帧和光线追踪的画面效果。

▎《吸血鬼:避世血族2》

玩家将在本作中继续扮演一个初出茅庐的吸血鬼,与各个吸血鬼家族和政治派别打交道,同时利用吸血鬼的力量进行秘密的战斗,你需要选择一个派别加入,但是每个派别都会有阴暗的一面,任何选择都无法逃离西雅图血液交易的战争。

原作的设计师Brian Mitsoda将继续操刀此作。

▎《Scarlet Nexus》

这款游戏由万代南梦宫开发,玩家将在游戏中扮演 OSF 新兵 Yuito Sumeragi,并梦想成为在孩童时期拯救了他的那位英雄一样的精英灵能者。玩家在《Scarlet Nexus》中将使用精神异能探索新 Himuka 这一未来城市,并探索处于科技和超能力之间的 Brain Punk 未来的秘密。

▎《Second Extinction》

《Second Extinction》是一款紧张刺激的三人合作射击游戏,玩家在游戏中的目标是消灭已经占领星球的变异恐龙。在游戏中,团队合作将是重中之重,玩家需要适应不同幸存者的角色,使用独特的武器、能力和技能来对抗大批敌人。在枪林弹雨、尖牙利齿之间穿梭,地球的未来就交给你了!

▎《The Medium》:

《The Medium》是一款由 Bloober Team 开发的新世代心理恐怖游戏,开发团队曾经的作品有《布莱尔女巫》《观察者》以及《层层恐惧》。玩家在游戏中扮演 Marianne,一位同时生活在真实世界和精神世界中的灵媒。由于一直被一个孩童谋杀的场景所困扰,你决定前往一处废弃的旅馆,这个旅馆在很多年前曾发生了一起难以想象的惨剧。你将在这里探寻问题的答案。

▎《Scorn》

《Scorn》是一款设定在充满奇异生物宇宙的,充满沉浸感的第一人称恐怖冒险游戏。这款游戏的设计核心理念是“孤独面对世界”。独自探索这个如梦一般的世界,玩家将会以非线性的模式探索互有联系却又各自不同的地区。

令人感到不安的环境本身就是游戏中的一个角色。每个地点都有不同的主题(故事)、谜题和角色,这些元素结合起来创造出一个复杂的世界。游戏中玩家将会解锁新地点,获得不同的技能、武器和道具,并试图了解出现在你面前的不同景象。

▎《如龙7》

这款游戏已经在亚洲地区推出,但 Xbox 版本和英文版则需要等到今年晚些时候,微软也宣布这款第三方游戏将成为 Xbox Series X 的首发作品,并且那些已经购买了本作的玩家也可以通过智能分发功能继续在 Xbox Series X 上推进游戏进程。