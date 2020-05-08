Zoom收购Keybase，加强安全防护能力

据外媒报道，近日，Zoom收购了仅有25名员工的网络安全初创公司Keybase，这是该公司自2011年成立9年以来首次进行并购。

由于疫情影响，此次收购最终选择了通过Zoom在线上进行，官方并没有对交易细节进行披露。

据悉，此次收购的Keybase公司成立于2014年，致力于研究端到端加密技术，目前该公司一共拥有25名员工。

此前，Zoom在4月1日宣布了“90天计划”，以修复其当下存在的安全漏洞。Zoom CEO Eric Yuan向外媒CNBC表示，该公司需要一种能够实现最高级别的隐私安全解决方案，以保证未经邀请的用户无法访问会议。

收购Keybase，并将其端到端加密技术应用到Zoom后，在Zoom上举办会议的用户可以选择使用这一端到端加密方案，以阻止任何其他人通过电话接入会议，并且将禁用基于云的聊天记录。Eric Yuan称，在这一方案中，用户的加密密钥不在Zoom的服务器上，因此Zoom无法访问会议内容。

此前，Zoom曾因允许未被邀请的用户进入会议间而遭受抨击。据称，有关Zoom的加密级别相关信息误导了投资者，而且Zoom还和Facebook共享了应用程序中的私人信息。事后，Zoom承认，对用户量的突然暴增没有做好充足的准备。

据悉，自2019年12月底以来，由于疫情原因，上班族被迫线上办公，Zoom使用量激增了30倍。

4月初，Eric Yuan就隐私安全问题向用户进行了道歉，并聘请了前Facebook首席安全官Alex Stamos担任安全顾问，帮助公司加强隐私安全防护。几天后，Stamos与Keybase联合创始人Max Krohn进行了电话沟通，并展开收购方面的工作。Eric Yuan表示，在与Krohn交谈并研究了Keybase的软件后，他坚信这是正确的选择。

Krohn表示，将Keybase的技术纳入Zoom的软件中将花费一些时间，这主要是因为该产品目前主要由安全和加密专家使用，需要针对Zoom的广泛客户群进行简化。

此外，Krohn也表示，“与Zoom紧密合作确实为我们提供了一个绝佳的机会，可以以更大的规模应用我们的所有技术和专业知识。”

据悉，Keybase服务将成为Zoom付费服务的一部分，而不是免费服务。

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