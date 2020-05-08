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魅族GaN充电器发布：三接口最高均支持65W输出，199元

2020/5/8 16:16:23来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月8日消息 今日下午，在魅族17系列5G旗舰发布会上，魅族GaN充电器正式发布，售价199元

魅族超充 GaN 三口充电器拥有超强功率，支持多种快充协议。据介绍，这款充电器体积为传统 61W 充电器的 65%。

IT之家了解到，魅族超充 GaN 三口充电器拥有两个 USB-C 和一个 USB-A 接口，每个接口单独使用输出功率都可以达到最高 65W，更好解决电源接口不够用的问题。

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关键词：魅族

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