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魅族推出大波配件新品：PANDAER 「17」全家桶、Lifeme 双肩包

2020/5/8 16:56:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月8日消息 在今天的魅族17系列新品发布会上，IT之家了解到魅族还带来了许多配件周边，其中包括多款PANDAER 「17」 系列产品、Lifeme 双肩包、魅族 17 系列液态硅胶壳。

首先是PANDAER 「17」 系列 T 恤，共拥有三个主题，均采用精选 50 织长绒棉，抗皱抗起球。亲肤透气，售价 269 元。

其次魅族还带来了PANDAER 「17」 系列果冻包，采用加厚 TPU 材质，搭配抗刮花的潮酷插画，透亮的果冻色，售价 99 元。

然后是PANDAER 「17」 系列手机壳，采用优质 PC 材料，潮流时尚，经久耐磨，售价 49 元。

此外魅族还带来了魅族 17 系列液态硅胶壳，外观简约大气，手感顺而不滑、非常高档。有刷新绿、象牙白两种配色可选，售价 89 元。

最后是Lifeme 双肩包，采用聚酯复合材料，配合 PC 背板，让双肩包立体有型，自重却仅有 1050 克。符合人体工学设计，将重量均匀分散在肩背部，提高舒适度。魅族还为背包设计了一款可以搭配使用的内胆包，拆卸后亦可单独作为相机包使用。Lifeme 双肩包最终售价 299 元，Lifeme 相机包 129 元。

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关键词：魅族

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