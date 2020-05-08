会员超6万！国内首起暗网涉黄案告破，暗网可能被一网打尽吗？

暗网这个词，在公众眼中已经不是一个陌生的词汇了。凭借其自带的“隐身”属性，暗网也成为了大多数犯罪份子的主要集中地，但尽管如此，警察蜀黎也是不会放过他们的。

5 月 7 日，无锡市公安局召开了新闻通气会，对外发布该市警方破获的全国首起“暗网”平台案件详情。据介绍，犯罪嫌疑人利用暗网传播淫秽视频图片、换妻交友信息……直至被发现，该平台已有注册会员 6 万多人，淫秽视频 51部，色情图片 214 张。

虽然数量不算多，但对于深藏在暗处的犯罪分子来说，这已经是个不小的突破。值得注意的是，该案是全国乃至亚洲首例破获暗网开办平台类的案件，也是全球第五起破获暗网平台的案件，目前仅有美国破获的“丝绸之路”、德国破获的“华尔街市场”等少数成功案例。

亚洲首例暗网开办平台破获案例

说到底，还是欲望和好奇心在作祟。

2017 年，计算机专业出身的犯罪嫌疑人王某开始在暗网上架设淫秽网站的论坛，论坛上提供淫秽视频、色情图片，甚至换妻交友等信息......因暗网的隐蔽性特征，王某在暗网搭建的这一平台直到 2019 才被无锡警方发现。

在腾讯安全网御联合实验室、微步在线等网络安全公司的协助下，经过两个多月的努力，最终拿到了嫌疑人租赁境外服务器搭建网站、注册购买域名以及境外账户资金交易等关键证据，形成完整证据链，证实了犯罪嫌疑人的全部犯罪行为。

被抓捕后，王某拒不承认自己的错误，认为自己使用的是斯诺登推荐的强加密系统，绝对不会被查到，但百密终有一疏。

而据一位安全行业的童鞋说，其实搭建色情网站并不复杂，利用一些技术手段是可以被查到的。

据新京报此前报道，色情网站的搭建程序并不繁琐，一个小时就可以搭建完成，网站的牟利方式一般是发展会员收费以及“性感荷官”（即博彩）。为了躲避查处，这些平台会把服务器设在境外，一旦被查，花几十元更换域名就能“死灰复燃”。

而这个色情平台被无锡警方破获后，不少网友也发出疑问称：“这恐怕只是个色情网站，不属于暗网吧”？

但暗网和明网最大的不同就在于，利用传统的搜索引擎是无法搜索到的，上文中也提到了暗网有自己“明哲保身”的办法，自然不会被轻易查到。

96% 的互联网数据无法通过标准搜索引擎访问，其中的大部分属于无用信息，但那上面有一切东西，儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、赏金黑客……

最终，犯罪嫌疑人王某被无锡市锡山区人民法院判处一年有期徒刑。

警方：不建议网友出于好奇或其他理由登录暗网

警察蜀黎也给出了友好的建议：

首先，不建议网友出于好奇或其他理由登录暗网。首先是暗网存在很大的安全风险，暗网和平时上的普通互联网不一样，需要特定的浏览器。在安装特定浏览器过程中，网友的电脑有可能被他人攻击植入木马程序；

其次，暗网汇聚了很多色情、毒品、枪支等违法信息。接触暗网上的这些信息，可能就违法了。暗网虽然隐蔽，但终究不是法外之地，网友不要想着在暗网上肆意作为不会被查到。

暗网可能被一网打尽吗？

据公安部披露的数据，2019 年，全国共立“暗网”相关案件 16 起，抓获从事涉“暗网”违法犯罪活动的犯罪嫌疑人 25 名，其中有 2 人已经获刑，刑事拘留 23 人。

在中国裁判文书网上，与关键词“暗网”相关的案件共 46 例。其中，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，以及侵犯公民个人信息罪分别有 16 例、11 例，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪共 3 例，其他三类犯罪各有 6 例，分别是绑架罪，破坏计算机信息系统罪，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪。

尽管警方加大了对暗网的打击力度，但暗网的灰色交易活动还在继续。

2020 年 3 月，微博被曝超 5 亿用户的信息在暗网上被售卖；

2020 年 4 月，视频会议软件 Zoom 爆重大安全漏洞，数以万计私人视频被上传至公开网页，任何人都可围观。在暗网和黑客论坛上，有超过 50 万个 Zoom 账户以不到每个一分钱（0.002美分）的价格出售，有时还免费赠送；

2020 年 4 月，国内多家银行的数百万条客户数据资料在暗网被标价兜售......

为什么暗网平台难以被一网打尽呢？

首先是，哪里有需求，哪里就有市场。

一方面会有人为的牟利因素在，另一方面我们深度依赖的互联网无时无刻都在获取信息，各种社交软件、视频网站、网购平台……就像幕后推手，带给我们便利的同时，也在把我们推向深渊。

其次则在于在背后操纵个人信息的这群人，暗网最初起源于美国军事机构，操纵暗网的人往往也是走在科技前沿的那群人。

包括这次的犯罪嫌疑人王某，落网的犯罪嫌疑人几乎都是高科技犯罪者。

除了这些因素外，还有一个值得思考的问题：当我们解决了暗网之后，那些毒贩、军火商与色情狂们就会消失吗？显然不会。