沃尔沃牵手 Luminar推出千元级别 LiDAR ， 2022 年闭眼能开车

雷锋网(公众号：雷锋网)新智驾按，本周三，瑞典巨头沃尔沃公布了新的自动驾驶规划，Luminar 正式成为沃尔沃的 LiDAR 供应商（2018 年时沃尔沃就曾对 Luminar 进行过战略投资）。这一战略合作不但是汽车行业的里程碑，还让 Luminar 的行业地位陡升。

据悉，Luminar 将于 2022 年正式向沃尔沃供应 LiDAR，它们的产品将会深度整合进沃尔沃的 SPA 2 平台（沃尔沃 SPA 1 平台的继承者）。虽然沃尔沃并未公布搭载 LiDAR 车型的具体信息，但如果不出意外，公司的旗舰车型 XC-90（2023 款）会第一个吃螃蟹。

与市场上较为普及的旋转式机械 LiDAR 不同（360 度视场），Luminar 的 LiDAR 需要固定安装在车辆某个部位，拥有 120 度的水平视场。沃尔沃计划将 Luminar 的 LiDAR 整合至车辆前风挡上方位置，这里有最好的视野。

Luminar CEO Austin Russell 表示，沃尔沃选择 Luminar 当供应商也是因为公司在降成本方面多年的努力。与业界主流方案相比，Luminar 的技术相对特殊，因为它们用到了 1550nm 波长的激光（大多数公司采用 905 nm 波长），这样 LiDAR 发射出的高能激光就不会伤害到人眼了。同时，1550 nm 波长的激光功率也更强，是 Luminar LiDAR 实现 250 米探测距离的秘诀之一。

不过，想用好 1550 nm 激光也得付出一些“代价”，比如发射和接收器中稀有且昂贵的半导体材料（铟镓砷化物）。与其相比，905 nm 激光的 LiDAR 普通硅基材料完成制作。

好在，Russell 称 Luminar 已经找到了将 LiDAR 成本拉下 1000 美元的方案。他还希望与沃尔沃的合作能为 Luminar 赢得更多客户。

外行可能对 1000 美元这个价格不太敏感——几年前，同样探测距离与分辨率的 Velodyne LiDAR 卖 7.5 万美元）。

沃尔沃新目标：高速上闭眼也能开车

从技术角度来看，沃尔沃并非首家在量产车上搭载 LiDAR 的制造商，这一头衔归属于奥迪，因为几年前德国巨头旗下的 A7 和 A8 车型已经搭载了法雷奥制造的 Scala LiDAR。不过，Scala 的功能比较局限，其探测距离仅 80 米，自动驾驶状态下最高车速仅为 60 千米/小时。显然，Scala 更适合驾驶员辅助和紧急刹车等功能。简言之，它能胜任 Level 2 系统，但无法实现更高级别的自动驾驶。

与其相比，Luminar 的 LiDAR 在性能上完全可以与各家全自动驾驶测试车上的 LiDAR 相匹敌。它每秒能探测到数百万个点，足以生成真正的 3D 点云指导车辆行驶。据了解，还没有哪家汽车制造商敢将如此强悍的 LiDAR 用在量产车上。

沃尔沃认为，未来两年内的技术升级配合上 Luminar 的 LiDAR，完全能让公司实现真正的高速路况全自动驾驶。

沃尔沃的 Henrik Green 指出，用户一旦激活了自动驾驶功能，“沃尔沃就会对车辆驾驶负起责任，乘客可以放心休息，甚至松开方向盘并闭上双眼。”此外，随着时间的推移，沃尔沃会通过 OTA 升级不断扩大全自动驾驶功能的适用范围。

也就是说，沃尔沃未来会“模仿”通用 Super Cruise 的推广方式（只能在事先测绘过的道路上激活），不打无把握之战。当然，它也与 Super Cruise、Autopilot 甚至沃尔沃自家的 Pilot Assist 有本质上的不同，因为沃尔沃的新技术不需要驾驶员时刻注意路况了。

沃尔沃要从奥迪倒下的地方爬起来

雷锋网新智驾注;奥迪 A8

对业内人士来说，沃尔沃的计划其实与三年前的奥迪如出一辙。当时奥迪就宣称，“车辆接管驾驶后会全权负责，驾驶员就能舒舒服服休息了。自动驾驶汽车的附加值并非驾驶本身，抢回原本浪费的时间才是关键。”

最近，奥迪终于承认，公司已经放弃在 Level 3 市场先拔头筹的计划了。不过，奥迪将锅甩给了监管透明度问题。

对于沃尔沃的计划，Luminar CEO Austin Russell 倒是相当有信心，因为除了 LiDAR，它们还会向沃尔沃提供一部分自动驾驶软件堆栈。

Russell 表示：“问题在于奥迪技术不过关。”他认为法雷奥的 LiDAR 还是相对简单，无法胜任高速自动驾驶，而 Luminar 的产品则要复杂且强大的多。

“想成功打造一套自动驾驶堆栈，不但需要海量资金，还得数百名工程师通力合作。”Russell 解释道。他还强调，这只是针对高速路况，城市应用挑战会更多。

2022 年搭载 LiDAR 的量产车还实现不了全自动驾驶

雷锋网新智驾按：Luminar CEO Russell

虽然沃尔沃与 Luminar 合作的这项技术已经号称业界最强了，但 2022 年上市的量产车依然算不得全自动驾驶，因为它们只搭载一颗前视 LiDAR，无法覆盖 360 度的视场。想要真正实现全自动驾驶，车辆后部和侧方恐怕都得配上 LiDAR。

这也就意味着，沃尔沃难以利用这些车型组建车队，在城市里搞自动驾驶打车服务了。虽然沃尔沃承诺将通过软件升级不断扩大自动驾驶区域，但将地图都填满恐怕不太现实。

“闭眼开车”的目标实现起来并不容易，因为在车辆安全责任面前，谁也不能掉以轻心。