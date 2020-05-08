天玑1000+支持业界最高144Hz刷新率，联发科高端5G SoC为何有三个版本

5G手机已经成为新的风潮。根据根据中国信通院发布的《2020年3月国内手机市场运行分析报告》，2020年1-3月5G手机出货1406万部。并且，1-3月新上市的5G手机是4G新机数量的近2倍。不过，目前已上市的5G手机大都搭载高通的5G处理器，因此，MediaTek和华为都在积极推出5G SoC。

本周，MediaTek在旗舰处理器天玑1000的基础上，发布了升级版天玑1000+，5G连接、屏幕刷新率、游戏引擎、画质引擎进一步升级，iQOO将首发天玑1000+。

至此，天玑1000系列已经有了天玑1000、天玑1000L、天玑1000+三个版本，MediaTek为什么要这么做？

时隔半年，天玑1000迎来升级

天玑1000是MediaTek在2019年11月发布的旗下首款旗舰级5G移动平台，采用7nm工艺制造，集成了双模5G调制解调器，采用大小核设计，4个Arm最新CPU核心Cortex-A77主频达2.6GHz，4个 Cortex-A55主频为2.0 GHz。GPU同样是Arm最新的Mali-G77。此外还搭载独立AI处理器APU3.0、支持最新Wi-Fi 6和蓝牙5.1+标准。

MediaTek 天玑1000

总体来看，2019年最先进的半导体工艺，最新的Arm CPU和GPU带来的强大处理能力，对最新的连接技术5G、Wi-Fi 6、蓝牙5.1+的支持，还有4.5TOPS的APU 3.0，天玑1000的配置绝对是旗舰。

半年后的2020年5月7日，升级版天玑1000+的发布，进行了平台能力、盛典技术、游戏技术、显示技术四大方面升级。

在5G连接上，天玑1000+延续了天玑1000 5G性能的四大亮点：

全球最快5G网速

全球第一支持5G双载波聚合

全球最省电基带

全球第一支持5G双卡双待

MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示，天玑1000+ 搭载MediaTek 5G UltraSave省电技术，平均功耗较同级竞品低48%，5G功耗表现堪称全球第一。

MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑

除了支持5G，今年多款新手机的一大卖点就是支持120Hz屏幕刷新率。天玑1000凭借升级的HyperEngine2.0，在120帧游戏中有不错的表现。到了天玑1000+，直接支持了目前业界最高的144Hz屏幕刷新率，每秒呈现画面是普通60Hz屏幕的2.4倍。

李彦辑介绍，在高帧率的游戏体验上，144Hz屏幕刷新率能大大减少画面的拖影和卡顿，前所未有的顺滑让玩家在游戏中获得更好的跟手性，帮助玩家在游戏中占尽先机。

与显示相关的升级还有全新的画质引擎。天玑1000+搭载的是MediaTek独家图像显示技术，全新的 MiraVision 画质引擎从硬件和软件层升级视频画质，具体包括三个方面：

AI场景画质优化（AI-PQ）：结合APU3.0强劲的AI算力和MiraVision的芯片级独立硬件，根据AI场景识别动态调节每帧画面的对比度、锐利度和色彩，实时进行4K 视频的逐帧画质调优。

超越HDR10+：通过逐帧优化视频画面的动态范围和图像细节，让原生4K HDR10+视频画质更加生动逼真，色彩呈现更细腻，画面层次更丰富。

视频HDR增强：芯片级MiraVision画质引擎可高效完成 4K 画面的实时分区运算，提升视频高动态范围，将普通SDR 视频片源实时增强至 HDR 显示效果，大幅度提升视频画面的对比度、亮度、细节以及清晰度。

另外，天玑1000+搭载的也是HyperEngine 2.0游戏优化引擎，在游戏流畅性与低功耗，来电不断网、延迟、蓝牙传输等方面进行了优化。

虽说天玑1000+是天玑1000的升级，但除了对144Hz屏幕刷新率支持的新特性，MediaTek并没有给出对比天玑1000CPU、GPU以及5G性能的量化提升数据，更多地是从体验的角度去介绍。

为何有三个版本的天玑1000？

比如发布会中展示的的来电不断网。基于HyperEngine 2.0，让用户在游戏过程中可以不被呼入的电话影响游戏进行。另外，在像微信这类应用中，视频通话的时候也不会因为有电话呼入视频通话突然中断。

还有，在发布会中重点介绍的HyperEngine 2.0 特别针对蓝牙传输进行优化，可以让蓝牙的响应零感时差。在蓝牙无线耳机越来越普及的当下，这对于游戏玩家来说也是重要的体验升级。

值得注意的是，加上最新发布的天玑1000+，天玑1000系列已经有三个版本的产品，另外两个版本就是天玑1000和天玑1000L（如果按照官方的正式发布，只有天玑1000和天玑1000+两个版本）。对于三个版本天玑1000性能、参数等具体差别的问题，雷锋网在媒体采访环节提问，但因为采用线上问答的方式以及时间限制，这一问题MediaTek发言人未能回答，我们尝试进行分析。

天玑1000已经介绍过，天玑1000L实际上MediaTek并没有特别发布，但出现在了首款采用天玑1000系列SoC的手机OPPO Reno3上。

根据媒体报道，天玑1000L的大核主频从天玑1000的2.6GHz降至2.4GHz，并且GPU的核心数量（Multi Core）也由天玑1000的MC9变成了MC7，同时在主频速度方面也有所降低。显然，这里的L就是Lite（精简版）的意思。

也就是说，天玑1000L是MediaTek与手机OEM厂商合作时根据客户的需求进行的软硬件的调整，根据雷锋网(公众号：雷锋网)了解到的情况，CPU频率的调整更多是在软件层面，相对比较灵活。

而随着天玑1000+的发布，MediaTek在旗舰级5G SoC上也分出了三个版本的产品，这三个版本的产品差别不大，但能更好地满足手机OEM的差异化需求，这在竞争越来越激烈的手机市场，能够体现出价值。

当然，我们也可以从另外一个角度来理解这个做法。7nm的制程的成本非常高昂，此前华为也表示7nm麒麟980研发成本超过3亿美元。采用台积电第二代7nm工艺的麒麟990每次测试费用高达2亿元。

更加关注性价比的MediaTek，对于最先进的半导体制程的热情度没有华为和苹果那么高。但为了能够在5G的竞争中体现出优势，MediaTek的天玑1000还是选择了成本高昂的7nm工艺。

既然如此，天玑1000就必须要获得客户的大量采用，才能在战略和产品层面取得成功。这时候，在天玑1000的基础上，根据客户的需求提供天玑1000L，以及在旗舰配置的基础上再升级，满足更高端需求推出天玑1000+，天玑1000系列有三个版本就可以理解了。

旗舰处理器再升级的背后是愈加激烈的5G竞争

其实，对旗舰处理器性能再升级的做法高通在去年也有过。去年7月，高通突然通过新闻稿的方式发布了骁龙855 Plus，骁龙855是高通2018年12月发布的旗舰SoC，目的也是为了更好地满足2019年下半年手机市场的需求。

这样，MediaTek在发布旗舰天玑1000 5G SoC半年后再推出全面升级的天玑1000+也更容易理解。天玑1000、天玑1000L、天玑1000+三个版本的旗舰级移动平台，更能说明当下的手机SoC竞争又上了一个台阶，为了能够保持旗舰级水准，更好地满足市场需求，MediaTek和高通这样的手机SoC提供商，也需要通过更灵活地方式增加旗舰级处理器更新的频率。

这是5G处理器竞争更加激烈的体现。对于MediaTek而言，用这样的方式提升性能和满足手机OEM们的最新需求，保持旗舰级5G处理器水准也决定着MediaTek的产品地位能否持续向上提升。

接下来需要关注的就是搭载天玑1000系列处理器的手机数量以及具体表现。