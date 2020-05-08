这才是“前浪”们打开 B 站的正确姿势？

前几天朋友圈都被 B 站的《后浪》视频刷屏了，而且转发的很多都不是关注 ACG 文化的人，甚至有一些是年长一辈的「前浪」。很多人开始质疑演讲文案中套路化的说辞，数落 B 站忘本的行为。

在这里我们不讨论这个视频本身的对错，从目前演变来看，B 站确实是从小众走向了主流。内容类型越来越丰富，很多 ACG 之外的视频内容涌现，数码、美食、影视、 Vlog...... 如果一个对 B 站不太熟悉的人想了解 B 站，该如何入坑呢？

入站必刷，先从热门看起

B 站的推荐视频用的就是现在流行的机器推荐，你看的哪种视频多，就会有更多同类型的视频出现在视频流中。不过对于刚入坑的人来说，数据不够，推荐不一定准，所以建议先从热门视频开始看。（以下主要以哔哩哔哩手机客户端为例）

B 站官方已经帮你总结了「入站必刷」合集，这些都是最能代表 B 站文化的内容，有动漫游戏的二次创作、百万调音师的鬼畜作品、混剪视频、名场面合集。看完了这些，基本就不会错过 B 站的宝藏，算是入门了。

热门中汇集了全站热度最高的视频，每个人看到的视频都一样，在排行榜中还有各频道不同领域的热门视频。很多流行到整个互联网上的梗就来源于此，比如唱跳 Pap 篮球、哇偶奥瑟姆，它们出现在热门主要是靠观众的互动行为，也就是常说的一键三连（点赞、投币、收藏），当然也有一些是编辑推荐。

看热门的好处是，你可以快速了解当前最流行的热门事件，弹幕也养起来了，观看体验更佳。如果错过了想补课，热门中还有「每周必看」帮你划重点。

推荐不要停，记得一键三连

刷过一圈热门后，你应该可以找到一些自己感兴趣的内容，随着观看和互动行为的增加，系统会对你的喜好有一定的判断。这时候的推荐榜就有用了，和头条、抖音一样，你会更容易看到自己喜欢的内容，看到优秀的视频也千万不要吝啬自己的手指，点个三连、加个关注都是对 UP 主的支持。

刷动态，看「最近访问」

判断一个人是否为深度用户，其实从关注列表就能看出来。当你关注了一定数量的 UP 主后，每天刷动态就能看到他们投稿的视频。B 站最近在动态栏中增加了类似微信公众号的最常访问，可以帮你快速看到 UP 主的新作品，比起之前在列表里翻、搜索 ID 都要更方便。

在 B 站看剧是种怎样的体验？

B 站的内容丰富，很大程度上都是个人创作者的功劳，它是国内最接近 YouTube 的平台，也是最大的 UGC 视频社区之一。不过除了这些，B 站上也有很多影视剧集、综艺、动漫番剧可以看，最近 B 站对于一些经典影片的引进还是很给力的，比如 4 月 1 日前上线了数部张国荣影片，最近有哈利波特全集、夏洛特烦恼等。

强烈建议大家开弹幕看一下电影，如果怕剧透的话可以选择已经看过的经典电影二刷，弹幕大军有时候比演出更精彩。

防挡弹幕、倍速播放、竖向观看

在一些热门视频或者名场面片段，弹幕会铺天盖地，影响正常观看。如果不习惯或者怕挡脸的话，可以在弹幕设置中开启防挡弹幕（避开人脸）、防挡字幕，有时候效果不太好，我一般会手动屏蔽底部弹幕。

弹幕文化是 B 站最重要的特点之一，除了造梗、讨论剧情之外，还有一些弹幕教你正确的观看姿势。唱歌、鬼畜等视频，用不同的倍速播放可能是完全不同的两种风格。一些 UP 主会把彩蛋或者「正片」放在 2P，尤其是舞蹈区，一定要看竖版视频，你懂的。

一些横向播放的视频实际上两边都是大黑边，你可以两指旋转来竖向观看，此操作多用于韩国女团、明星直拍等，十分人性化。

善用「后台播放」

B 站中还有很多音乐歌单、ASMR，一些相声、故事类的视频本身就适合音频播放，你可以用「后台播放」功能当音频来听，还可以设置定时停止，当入眠曲。

B 站由于其年轻化的特质，吸引了很多商业组织、内容创作者的关注，各种闪电标的官方账号纷纷入驻，像极了当年微博的盛况。答题机制可以进行一定的筛选，不过这也挡不住蜂拥而至的人群。

希望这篇文章可以让那些对 B 站感兴趣、但还不熟悉它的人，能够了解这个友爱的社区，别管什么前浪后浪，开心就完事儿了。