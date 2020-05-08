为儿子起名X Æ A-12，马斯克是怎么想的

2020 年五四青年节当天，Elon Musk 和女友 Claire「Grimes」Boucher 的第一个儿子出生了。随后他们很快公布了为孩子取的名字：X Æ A-12。

怀抱新生儿的 Musk 一脸慈祥，他身着的体恤上写着大大的几个字：占领火星（OCCUPY MARS）| Twitter 截图

所以，论出其不意，Musk 始终无人能敌，连孩子的名字都如此特立独行：数字字母特殊符号连在一起，看起来十分的无厘头，像是用机器随机生成的一串代码。只不过稍稍对这对伴侣有了解的话，大家应该知道他们可不会这么轻易放过这种可以玩梗的机会。

据马斯克本人透露，这个名字绝大部分的创意来自于女友 Grimes。5 月 6 日，Grimes 本人也在 Twitter 上发文对名字的含义进行了拆解说明。

Elon Musk 女友 Grimes 发推文对名字「X Æ A-12」进行了解读 | Twitter 截图

Grimes 介绍称，X 代表了数学中的未知变量。Æ则是 Ai（爱/人工智能）的精灵文拼写。A-12 代表了 Archangel-12，她和马斯克都喜欢的 SR-71「黑鸟」侦察机的前代产品，没有武器，没有防御装备，只有速度。擅长战斗，但并不会诉诸武力。

而在一档 Joe Rogan Experience 的播客节目中（http://dwz.date/a4DN），Musk 还真人示范了这个名字的正确读法，其实还挺简单的，就是「X Ash A 12（埃克斯安石唉团奥五）」，X 就是字母 X 的读法，A-12 也不用念出那个横杠。

虽然真的十分个性，但对出生于洛杉矶的 X Æ A-12 来说，根据加州法律规定：出生证上姓名的长度「不应超过 26 个英文字母」，最多只能使用撇号（分离符号）和连字符。所以，「Æ」和「12」无法被输入文档，也就意味着他可能无法完成出生登记。虽然遭拒后能够上诉，但胜诉的几率很小，所以最后很可能两人要被迫换掉这个梗味十足的名字。

孩儿的名，爸妈的期许

与其操心 Musk 和 Grimes 的儿子能不能上户口，我们不如再来细细品品「X Æ A-12」这个名字。

一般来讲，孩子的名字都暗含了父母的期许，这放在世界任何国家皆准之。因为文字的发明一开始就被赋予了特定的含义。像 Musk 这样高智商的理工男，更是对符号的意义有着难以自拔的沉迷。

名字开头的「X」代表了数学中的未知变量。

SpaceX 与 NASA 合作开发的龙飞船（Crew Dragon Spaceship）将于美国太平洋时间 2020 年 5 月 27 日 发射升空 | SpaceX

Musk 其实对「X」这个字母很痴迷，他旗下的太空探索公司叫 SpaceX，特斯拉的一款 SUV 车型是 Model X，X 本身有「未来的，神秘的，兴奋的，冒险的，新的…..」这些含义，所以 Google X 实验室进行的几乎是非常前沿的科研项目，而 Musk 和 Grimes 用首字母 X 做定义，可能是希望他今后能够探索未知，在有限的生命里创造无限的价值。

而中间的「Æ」，Grimes 表示取自精灵文对 Ai（爱或者人工智能）的拼写。

这个中间精灵文符号的插入，笔者猜想可能是作为母亲的 Grimes 希望自己的孩子今后能继承自己「古灵精怪」的特质，能拥有爱拥抱爱，或者说希望他今后在人工智能领域能有一定建树。

说到人工智能，Musk 和 Grimes 两人的相识也要归功于人工智能「牵的红线」。Grimes 来自加拿大，是一位创作歌手，粉丝爱称「小仙女」，比 Musk 小了整整十七岁，好似穿越时空的女版马斯克。

Elon Musk 与女友 Claire “Grimes” Boucher 出席 2018 纽约大都会艺术博物馆慈善舞会红毯 | 人民视觉

她称自己拥有多重人格，本名叫 Claire Boucher，Grimes 只是她的流行偶像人格。她的作品里充斥着火星文这种普通人看不懂的东西，她还自演自导自剪 MV，一个人画专辑封面，甚至在录制 MV 之前「闭关」3 周，9 天不吃不睡刺激灵感。这种疯狂的个性倒是与搭帐篷睡在超级工厂的 Musk 十分般配。

而 Musk 当初是主动找上 Grimes。因为他想发推开一个关于人工智能的笑话，借用 Roko's Basilisk 思想实验开个玩笑。结果上网查了查，这个点子三年前已经被一个叫做 Grimes 的歌手用过了。当时她的 MV 创造了一个叫做 Rococo Basilisk 的角色。Musk 里面联系了她，Grimes 兴奋地表示「三年来第一次有人看懂这个梗」，这下有了一个和她一样嘲笑 AI 的人。

因为一个普通人看不懂的 AI 烧脑梗，两人迅速热恋，如今诞下一子的 Grimes 甚至有私心将儿子的中间名献给了 AI，但她依然不走寻常路，给出了精灵文的拼写。而有网友称，Grimes 在此前发售的新专辑中有一首歌叫做「4ÆM」，甚至可以解读为「For Ash Musk」，Ash 代表了北欧神话中的世界之树。

最后的「A-12」得到了 Musk 的首肯，他表示这是两人在取名上最有默契的部分。

「A-12」缩写自 Archangel 12，是 Musk 和 Grimes 都中意的「黑鸟」战略侦察机 SR-71 的前代机型。A-12 是「臭鼬」工厂为美国中情局制造的一种单座侦察机，它由两台 J58 涡喷发动机提供动力，每台推力 15422 千克，能进行 3.2 马赫（3541 公里/小时）的持续加力巡航。

美国中情局代号「Archangel Project」研制的 A-12 侦察机 | 维基百科

Grimes 在推文中提到，A-12 拥有极快的速度，但不携带防御和武器系统，不是那种像轰炸机一样会造成暴力破坏的飞行器。但这种高速的飞行器有个很明显的短板，飞行员执行任务前需要花好几个小时穿戴像宇航服一样的高空飞行服，在密封舱里还要慢慢把气压降到高空飞行的低气压。起飞后要空中加油才能满油飞长航程，所以准备时间太长这个重大缺陷最终让 A-12 和 SR-71 退出历史舞台。

但 Musk 将自己心目中那架最酷的飞机代号放进了孩子的名字中，这对十分沉迷于速度，太空探索和旅行的 Musk 而言显得十分顺理成章。

SpaceX 与 NASA 合作的龙飞船即将于美国太平洋时间 5 月 27 日启程，两名宇航员将首次搭乘商业公司制造的航天器前往国际空间站，尽管面向商业太空旅行的 Spaceship 仍在开发中，但 Musk 对太空旅行的向往早已成了 SpaceX 的愿景之一，这次他也把这种期许放在了自己的孩子身上。

龙飞船 (Crew Dragon) 正在进行发射前的最后准备工作 | SpaceX

「X Æ A-12」，这个看着无厘头，拆解开来还挺有趣的名字，让人不禁对 Musk 幼子的未来充满了期待。生长在这样一个家庭，从小耳濡目染，最后他到底是会继承父亲的衣钵，在探索未知的路上走下去，还是像母亲一样成为另类别致的存在，一切都只能交给时间来判断啦。

当然，一出生就如此受关注，可能今后路上被人喊出「X Ash A 12」的时候，还是会觉得挺尴尬的吧。