丧心病狂or形势所迫？谈谈Android的链式启动

近日，一个“照明弹”功能在安卓圈子里掀起了狂风巨浪。MIUI加入了“照明弹”功能，该功能可以把安卓APP在后台的一举一动暴露在用户面前，很多人惊讶地发现，为数不少的APP竟然会唤醒其他APP！例如只要你开启微博APP，就会唤起墨迹天气、百词斩、抖音、云闪付等APP——这，就是大名鼎鼎的“链式启动”。

打开一个APP唤醒全村人，这就是令人头大的安卓APP链式启动

大家都知道安卓APP流氓，但如此的嚣张行为还是第一次明明白白地看清。为什么安卓APP会普遍存在奇葩的链式启动？这是国内APP独有的吗？这就来谈谈这个话题。

链式启动是刚需？

链式启动的现象在上面已经提到过了，毫无疑问，这会给用户体验带来很大的负面影响。在链式启动机制下，开启一个APP等于开启N个APP，而这N个APP又会分别再开启N个APP，简直是无限套娃，硬件再好的手机，电量和性能也分分钟被榨得一滴都不剩。

为了对付链式启动，无论是Google官方安卓，还是各大手机厂商自己做的ROM，都做了不少举措，例如国产ROM很早就开始限制APP相互唤醒，安卓新版限制了不规范API的调用令链式启动难以实施，这次MIUI的“照明弹”也是为限制链式启动所做的努力。

国产ROM很早就开始做链式启动的限制了

可见，链式启动其实非常不受用户欢迎，而且手机厂商也一直对其深恶痛绝——毕竟这会为手机带来卡顿、耗电的坏口碑。于是问题来了，为什么APP开发商会在产品中加入一个如此蛋疼的特性？这就得从安卓的推送机制说起了。

安卓APP想要向用户推送消息，有两种途径。

·第一种是类似iOS的解决方案，Google为安卓准备了基于Google服务的GCM/FCM推送服务，APP不需要驻留后台，只需要接入到GCM/FCM中，APP就可以借助Google服务器直接向安卓机推送消息。

是的，安卓也有系统级的云推送服务

·第二种是APP自己驻留后台，连接自己的服务器实现消息推送。

按理来说，第一种方案更省电，而且实现难度更低，毕竟不用花额外精力去实现后台驻留——安卓会自动清理掉久不活跃的APP后台，要让APP进程驻留还是需要花点功夫的。

但偏偏，Google服务在国内却难以正常使用，国行安卓很多都没有Google服务器框架，第一种方法直接就被抬出了场外。如果你有留意，可以发现某些国产APP的国际版和国内版本，使用的是不同的推送机制，例如微信在Google Play商店上的版本会使用GCM/FCM推送消息，而国内版则使用自己的后台进程推送，就是受此影响。

在国内无法使用CGM/FCM推送的前提下，APP们不得不在后台驻留进程，保持和服务器的连接、及时接收推送。然而正如前文所说，这一做法也是需要花费更多精力的，而且还存在限制，而链式启动正是为了解决后台驻留、消息推送的诸多麻烦，而出现的解决方案。从这个层面来说，链式启动称得上是国内APP们的刚需。

链式启动是如何解决APP推送问题的？

那么链式启动是如何解决APP后台驻留和消息推送的问题的呢？我们先来说说APP在后台驻留进程会遇到的问题。

无论是原生安卓还是第三方定制ROM，都对APP后台驻留问题采取了越来越严格的限制，一个APP想要单独靠自己驻留后台，变得越来越困难。过去APP所使用的透明悬浮窗、乱注册状态等手段，都不太好使，硬要驻留后台的话，分分钟就被系统揪出来在通知栏挂城墙。

APP驻留后台很容易被系统挂城墙

此景此境下，APP们只能抱团取暖了——既然单个APP很难停留在后台，那么APP之间相互唤起，那就容易多了！开启一个APP后，就拉起另一个抱团的APP，那大家的进程都激活了，推送服务也就顺理成章。

但APP们是怎样抱团的呢？我们可以观察到，不少APP甚至会链式唤醒竞品APP，这总不能是拉竞品APP一把吧，这从商业的逻辑来看似乎行不太通。其实，绝大部分的链式唤醒，都是由于APP们接入了同样的推送SDK。

国内APP们想要实现推送功能，需要借助第三方的推送SDK

APP弄一套自己的推送机制太耗费精力，因此市面上出现了为各个APP解决推送问题的方案。例如开发者熟知的友盟、极光、个推等等，APP一旦接入了这些推送SDK，就会自带链式启动的特性。两个风马牛不相及的APP之所以相互唤醒，就是这个原因。

从体验方面来说，这些推送SDK的存在，有时候反而会提升用户体验。如果没有这些SDK，每个APP都必须想办法让自己的进程一直驻留后台，几十上百个APP一顿操作，手机哪受得了这般的折腾，分分钟身体变得好热好奇怪；而有了推送SDK实现链式启动，很多APP可以不常驻后台，打开某个APP时，其他APP才纷纷被唤醒并推送消息，虽然体验还是不如CGM/FCM推送，也依然会压榨性能和电量，但总比大家都一直挤在后台好那么点。

除此以外，某些APP产品会有DAU日活量的考核，链式启动也可以帮助提高数据，因此这机制还是很受某些商业APP欢迎的。

链式启动是最终解决方案吗？

虽然链式启动很有效，但这也并非是长久之策。

·链式启动依然会引发额外的性能消耗和发热，为了实现推送服务这有点得不偿失；

·系统正对链式启动采取了越来越多的限制措施，例如安卓限制了第三方SDK的使用，不少ROM也可以切断链式启动的途径。

要怎么办？要彻底解决推送的问题，安卓APP还是得走由系统进行统一推送这条路。所幸的是，虽然GCM/FCM在国内无法使用，但目前国内已经出现了其他替代方案。

·MiPush。这是MIUI中系统级别的推送系统，只要APP接入了MiPush，那么它就可以利用MIUI的云服务器来推送消息，而无需驻留后台。但只有在MIUI当中，它才能作为系统级别的推送机制存在，在其他ROM中则和其他第三方推送SDK类似。

MIUI做了系统级别的消息推送服务

·统一推送联盟。这是由工信部发起的项目，也是最有希望彻底解决国内APP驻留后台现象的方案。统一推送联盟得到了多家手机厂商的支持，华为、OPPO、vivo、小米、三星、魅族、nubia、Baidu、阿里巴巴、腾讯、京东、Google等手机厂商、互联网企业都有参与其中。没错，连Google也以观察员的身份加入了联盟，这安卓统一推送联盟官方背景十足。

有望彻底解决问题的统一推送联盟

得益于官方背书以及厂商们的积极参与，目前很多手机厂商如华为、OPPO、一加、小米、三星、中兴等等都完成了统一推送联盟的适配。在未来，很有可能出现这样一种情况——国行安卓机的ROM中都内置统一推送的API，安卓APP们都使用该接口来实现消息推送。这样一来，绝大多数的APP都没有了必须驻留后台的理由，链式启动走下历史舞台指日可待。

部分手机厂商已经完成了统一推送联盟的适配

总结

简单来说，链式启动是当前安卓生态下，不得已而为之的推送机制导致的。这固然看起来丧心病狂，但主要还是因为形势所迫。国内无法使用GCM/FCM，只有确立系统级别的统一推送标准后，才有可能杜绝链式启动。而在此之前，把链式启动揪出来给你看，也只能让你更糟心，APP们估计一时半会是不会改的了，希望统一推送联盟能够早日普及，为链式启动画上句号。