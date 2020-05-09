美股收高：金山云首日暴涨，美国主要科技巨头多数上涨

北京时间5月9日消息，国际贸易关系方面的利好消息、4月非农就业减少人数低于预期和经济逐步重启的前景，拉动美股星期五上涨。截至收盘，道指涨455.43点，涨幅为1.91%，报收24331.32点；标普500指数涨48.61点，涨幅为1.69%，报收2929.80点；纳指涨141.66点，涨幅为1.58%，报收9121.32点。

图：纳指涨1.58%，报9121.32点

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书涨0.52%，亚马逊涨0.51%，苹果涨2.38%，NetFlix跌0.22%，Alphabet涨1.15%，微软涨0.59%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨3.58%，爱奇艺涨4.16%，拼多多涨9.09%，微博跌1.06%，腾讯音乐涨5.75%，阿里巴巴涨2.39%，京东涨4.51%，趣头条涨1.28%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：金山云（涨40.24%），趣店（涨14.38%），唯品会（涨13.47%），迅雷（涨12.06%），宜人贷（涨7.34%），乐信（涨6.36%），房天下（涨5.88%），云集（涨5.69%），前程无忧（涨5.45%），华米（涨5.39%），富途控股（涨5.36%），百世（涨4.57%），中通（涨4.22%），斗鱼（涨4.19%），蔚来（涨3.86%），老虎证券（涨3.68%），易车网（涨3.52%），世纪互联（涨3.41%），荔枝（涨3.23%），新东方（涨3.18%），好未来（涨3.03%），凤凰新媒体（涨2.9%），新氧（涨2.85%），跟谁学（涨2.72%），信也科技（涨2.5%），360金融（涨2.41%），宝尊电商（涨2.41%），途牛（涨2.36%），小赢科技（涨2.28%），虎牙（涨2.26%），汽车之家（涨2.23%），达内科技（涨2.2%），搜狐（涨2.18%），正保教育（涨2.01%），网易有道（涨2.01%），新浪（涨1.75%），嘉楠科技（涨1.55%），优信（涨1.52%），中芯国际（涨1.43%），欢聚集团（涨1.31%），携程网（涨1.25%），哔哩哔哩（涨1.22%），陌陌（涨0.85%），品钛（涨0.74%），金融界（涨0.71%），58同城（涨0.6%），搜狗（涨0.58%），云米（涨0.51%），小牛电动（涨0.45%），亿航（涨0.25%）。

与上一交易日持平的公司包括：蘑茹街、团车。

下跌的公司包括：简普科技（跌0.09%），触宝（跌0.42%），信而富（跌0.58%），蛋壳公寓（跌0.65%），1药网（跌0.92%），500彩票网（跌1.2%），如涵控股（跌1.27%），无忧英语（跌1.37%），猎豹移动（跌1.49%），寺库（跌1.53%），兰亭集势（跌1.57%），人人公司（跌2.04%），UT斯达康（跌2.15%），乐居（跌3.53%），微贷网（跌5.59%），流利说（跌5.75%）。

图：1药网推糖尿病患者管理平台，跌0.92%

1药网今天宣布与礼来中国联合推出糖尿病患者管理平台。双方将联手打造一个综合的糖尿病管理平台，提供包括疾病管理、教育和患者支持在内的服务，使病人更好地了解慢性病管理，更好地帮助糖尿病患者做好居家自我管理。平台将集在线医疗、大数据和人工智能等技术于一体，向糖尿病患者提供一个综合的数字化健康管理平台。该平台将为“医师咨询+药物”服务提供一站式解决方案，使患者能通过网络咨询有资质的医师，获得个性化的健康管理等服务。今天常规交易中，1药网股价跌幅为0.92%，报收于7.53美元。盘后交易中，1药网股价一度上涨7美分。

图：金山云挂牌交易首日大涨逾40%

金山云星期五登陆纳斯达克股票交易所，IPO（首次公开招股）发行价定为17美元，开盘价为20.37美元，盘中涨幅一度上涨30%至22.02美元，对应市值为45.3亿美元。金山云通过IPO发行3000万股美国存托股，每股美国存托股代表15股普通股。根据协议，承销商可以在30天内另外购买至多450万股金山云美国存托股。彭博社的数据显示，金山云是今年中国企业在美国最大规模的IPO交易。由于瑞幸咖啡最近曝出财务丑闻，目前并非是中国公司在美国上市的好时机。在4月份停牌时，瑞幸咖啡股价比IPO发行价低74%。金山云首席财务官亨利·何（Henry He）表示，“对于优质公司来说，目前是IPO的好时机。乐意投资高质量公司的投资者会更加关注像我们这样的公司。”金山云向美国证券交易委员会提交的招股说明书显示，按营收计算，金山云是中国第三大云服务提供商，市场份额为5.4%。去年，金山云营收为5.68亿美元，亏损1.6亿美元。金山云董事长为雷军。IPO后，小米在金山云中的持股比例约为14%。摩根大通、瑞银、瑞士信贷和中金公司是金山云IPO联合簿记人。金山云将在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，股票代码为“KC”。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：Uber（涨6.01%），Pinterest（涨5.83%），西部数据（涨5.62%），VMware（涨5.26%），特斯拉（涨5.05%），惠普公司（涨4.75%），戴尔科技（涨4.55%），iRobot（涨4.43%），Slack（涨4.04%），Twitter（涨4.03%），思科（涨3.92%），Groupon（涨3.57%），美光科技（涨3.56%），Salesforce（涨3.53%），Lyft（涨2.99%），Spotify（涨2.78%），博通（涨2.72%），速汇金（涨2.53%），英伟达（涨2.5%），AMD（涨2.39%），黑莓（涨2.39%），Yelp（涨2.36%），LendingClub（涨2.23%），GoPro（涨2.23%），高通（涨2.19%），爱立信（涨2.16%），恩智浦（涨2.12%），eBay（涨1.89%），Box（涨1.84%），甲骨文（涨1.84%），索尼（涨1.77%），Zynga（涨1.7%），IBM（涨1.45%），SAP（涨1.33%），英特尔（涨0.85%），诺基亚（涨0.85%），赛门铁克（涨0.47%），Snap（涨0.44%），Adobe（涨0.2%），动视暴雪（涨0.05%）。

下跌的公司包括：艺电（跌0.15%），Fibit（跌0.74%），PayPal（跌0.91%），zoom（跌1.52%），摩托罗拉系统（跌3.63%）。

图：复工复产消息拉动特斯拉股价上涨逾5%

今天常规交易中，特斯拉股价上涨39.38美元，涨幅为5.05%，报收于819.42美元，盘中一度摸高824美元。特斯拉股价今天上涨的原因是，有消息称特斯拉星期五将让相当大比例的员工返回弗蒙特工厂，为恢复生产进行准备工作。在昨晚发送给员工的一封电子邮件中，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，公司将在星期五下午恢复生产。此前，加利福尼亚州州长加文·纽森（Gavin Newsom）宣布，该州将允许零售、制造和物流企业从今天起复工复产。特斯拉北美地区人力资源负责人在另外一封电子邮件中称，弗蒙特工厂将有30%员工复工。虽然允许制造企业恢复生产，但纽森也表示，各地方政府可以继续实施自己的限制令。特斯拉弗蒙特工厂所在的阿拉梅达县就规定，以特斯拉工厂为代表的企业需关闭到本月底。根据特斯拉本周发给员工的电子邮件，它可能无视阿拉梅达县的禁令。在电子邮件中，马斯克也表示，不愿意复工的员工，并非必须复工。

图：部分美国苹果专卖店恢复营业，股价上涨2.38%

苹果星期五向CNBC证实，位于爱达荷州、南卡罗来纳州、阿拉巴马州和阿拉斯加州的专卖店将于下周恢复营业。自3月份以来，中国境外的大多数苹果专卖店一直处于关闭状态。苹果计划在恢复营业的专卖店采取一些安全措施，例如测量体温、让员工佩戴口罩、限制同时进入店内的客流。恢复营业的苹果专卖店，将主要向客户提供维修服务。苹果在发给CNBC的声明中表示，“我们的新版社交距离指南限制同时进店客流，因此，部分客户可能需要等待一段时间才能进店。我们建议客户在可能的情况下在网上购买产品，选择无接触快递或进店自提方式。”苹果在爱达荷州、南卡罗来纳州、阿拉巴马州和阿拉斯加州有6家专卖店，在美国共有271家专卖店。虽然苹果没有发布本财季业绩预期，但苹果高管上周向股东表示，受关店影响，6月份财季iPhone和可穿戴设备的销售会进一步恶化。苹果表示，由于居家远程办公的需求，Macbook和iPad的销售可能会增长。今天常规交易中，苹果股价上涨7.21美元，涨幅为2.38%，报收于310.13美元。今年以来，苹果股价累计上涨约3%。