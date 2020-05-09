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2019 年 Python 开发者调查结果发布：Linux 最受欢迎

2020/5/9 8:48:51来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

近日，Python 官方发布了 2019 年 Python 开发者调查结果。该调查由 Python 软件基金会和 JetBrains 在 2019 年 11 月进行，来自 150 多个国家/地区的 2.4 万名开发者曾参与其中。

下面一起来看看主要的调查内容：

对 Python 的使用

  • 84% 的受访者将 Python 作为主要语言

  • 最常与 Python 一起使用的语言是 JavaScript，占比 43%

  • Python 更多地被用于数据分析、Web 开发，和机器学习

  • 90% 的受访者已经开始使用 Python 3（其中超过一半的人使用 Python 3.7），仍有 10% 停留在 Python 2

与数据分析在 Python 3 用户中最受欢迎不同，对使用 Python 2 的受访者来说，最大用途是 Web 开发（占 45％）和 DevOps/系统管理/编写自动化脚本（占 41％）。或许是因为数据科学才开始流行起来，而 Web 开发相对来说是一个更为成熟的领域，一些 Web 开发人员需要继续使用 Python 2 来维护遗留代码。

框架和库

  • 受访者最常使用的 Web 框架分别是 Flask 和 Django

在不参与 Web 开发的人群中，有 50％ 的受访者会使用某种 Web 框架，其中 Flask（32％）和 Django（21％）最受欢迎。而在从事 Web 开发的受访者中，Django 使用率最高（73%），其次是 Flask（61%）。

  • NumPy（63%）和 Pandas（55%）是最受欢迎的数据科学框架

  • 超过一半的受访者都在使用 Requests，Pillow 是使用率第二高的通用库

  • Pytest 是使用人数最多的单元测试框架

技术与云

  • 两种最受欢迎的 ORM 是 SQLAlchemy 和 Django ORM，这恰好反映了 Flask 和 Django 的流行

  • 数据库的受欢迎程度分别为：PostgreSQL、MySQL、SQLite、MangoDB、Redis

  • AWS 和 Google Cloud Platform 仍占领云服务的巨头地位

三大巨头之一的 Microsoft Azure 在本调查中排名第五，相比去年上涨了 4 个百分点。除了以上流行的云平台外，OpenStack（6％）、Linode（5％）、OpenShift（3％）和 Rackspace（1％）等也获得了小额市场。

  • 在容器中运行代码变得越来越流行（今年为 47％，去年为 40％），占比已经超过在虚拟机中运行代码，但两种技术同样都发挥着重要作用

开发工具

  • 超过 2/3 的受访者使用 Linux 进行开发

  • Jenkins/Hudson 仍是使用率最高的 CI 系统，但与去年相比有所下降，Gitlab CI 追了上来，它的覆盖率几乎与 Jenkins 持平

  • 受访者最喜欢的 Python 开发工具是 PyCharm 和 VScode，接着是 Vim。其中 VScode 所占份额经历了快速增长，从 2017 年的 7％ 到 2019 年的 24％

完整调查报告：https://www.jetbrains.com/lp/python-developers-survey-2019/#PythonVersions

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关键词：PythonLinux

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