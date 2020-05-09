Ubuntu 20.04 LTS 已对树莓派进行认证，将提供全面支持

Canonical 在其官方博客宣布，Ubuntu 20.04 LTS 已通过对 Raspberry Pi 的认证。在 Ubuntu 20.04 LTS 公开发布的同一天，所有经认证的 Raspberry Pi 上都已添加了对 Ubuntu Server 20.04 的全面支持，用户可以将 20.04 闪存到 Raspberry Pi 中。

去年 11 月，Canonical 曾表示要支持所有 Raspberry Pi 设备，并公开了对 Raspberry Pi 4 的支持计划。随着 Ubuntu 20.04 LTS 的发布，对 Raspberry Pi 的全面支持从认证开始。

认证意味着什么？经过认证后，Pi 将每三周收到经过测试的更新和安全补丁。官方解释，“当用户购买经过认证的主板（Raspberry Pi）并安装 Ubuntu 时，知道 Canonical 已经执行了成千上万的测试以确保 Ubuntu 正常工作，他们就能够放心。”

除了官方发布的补丁和安全更新外，全面支持还意味着 Canonical 在 Ubuntu 版本的整个生命周期中对每个 Pi 进行连续的回归测试，和对其质量标准的确保。

总而言之，Canonical 表示，“所有这些都是为了确保在 Raspberry Pi 上运行 Ubuntu 的用户能够获得最佳的安全体验。”