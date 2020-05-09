小米路由器AX3600将OTA更新：支持160MHz频宽+主频提升至1.4GHz

IT之家5月9日消息 今日上午小米路由器官方宣布，小米AIoT路由器AX3600明天起将陆续推送OTA更新，官方称此次更新是“一次不可错过的重大升级”。

IT之家了解到，此次更新将为小米AIoT路由器AX3600带来如下新内容：

①新增160MHz“动态超频宽”：用户可以在WiFi设置中选择160/80/40/20MHz频段，可同时支持2*2160MHz和4*480MHz。吞吐量更大，信号覆盖更强。

②CPU主频提升至1.4GHz：算力提升40%，拥有12880 DMIPS澎湃算力。

OTA升级将于5月9日起陆续推送，用户进入小米WiFi App-工具箱-升级助手即可检查更新。

小米AIoT路由器AX3600拥有三千兆级无线速率，采用高通企业级专业芯片IPQ8071A六核处理器（四核64位CPU+双核NPU网络加速引擎）与6路外置信号放大器，拥有512MB超大内存，支持多达248台设备同时连接。AX3600采用外置7天线设计，同时包含独立的IoT智能天线，IoT天线支持自动搜索小米智能设备，一键配网无需手动输入账号密码，除此以外小米AIoT路由器AX3600还内置了网易UU加速器插件，可以对PC、手机、PS4、Switch等主机平台的主流海外游戏进行专线加速，解决延迟高和登陆超时的问题。