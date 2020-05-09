刘作虎：一加 8 成首款连接T-Mobile SA 5G网络的商用智能手机

IT之家5月9日消息 今日上午，一加手机正式宣布成功连接美国运营商T-Mobile的SA 5G网络，成为首个使用商用手机成功连接T-Mobile SA 5G网络的品牌。

对此，一加CEO刘作虎表示：“借助SA 5G网络的低延迟性和高数据容量，一加将为用户提供更好的5G体验。”

通过最新5G旗舰一加 8，一加与T-Mobile及高通共同完成了首个低频段SA 5G数据会话。在T-Mobile SA 5G网络的现场测试中，一加研发团队取得了多项低频段5G里程碑式成果，包括首次通过VoNR呼叫技术完成语音通话，并成功借助ViNR技术实现首次视频连接，以及利用EPS Fallback技术进行首个语音和视频通话。

刘作虎指出，目前SA（独立组网）和NSA（非独立组网）是全球通行的两种5G组网模式。相较而言，SA通过重新建设5G基站和后端5G网络，在超低延迟和网络切片技术上拥有优势，并能实现5G网络的更多特性和功能。

IT之家了解到，一加在2016年便开始投入对5G产品的研发。2019年，一加联合运营商EE发布了英国第一款量产的商用5G手机，随后与运营商Elisa推出了芬兰首款商用5G手机；在美国，一加与运营商T-Mobile发布了一加7T Pro迈凯伦5G版本，这也是全球第一款搭载高通X55 5G基带的手机。

Counterpoint数据显示，一加在2019年全美5G手机市场中占据11%的市场份额，位列第三。今年，一加发布新品旗舰一加8系列，在全球范围内实现了对低频、中频Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持。