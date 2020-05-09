内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

刘作虎：一加 8 成首款连接T-Mobile SA 5G网络的商用智能手机

2020/5/9 10:19:38来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月9日消息 今日上午，一加手机正式宣布成功连接美国运营商T-Mobile的SA 5G网络，成为首个使用商用手机成功连接T-Mobile SA 5G网络的品牌

对此，一加CEO刘作虎表示：“借助SA 5G网络的低延迟性和高数据容量，一加将为用户提供更好的5G体验。”

通过最新5G旗舰一加 8，一加与T-Mobile及高通共同完成了首个低频段SA 5G数据会话。在T-Mobile SA 5G网络的现场测试中，一加研发团队取得了多项低频段5G里程碑式成果，包括首次通过VoNR呼叫技术完成语音通话，并成功借助ViNR技术实现首次视频连接，以及利用EPS Fallback技术进行首个语音和视频通话。

image.png

刘作虎指出，目前SA（独立组网）和NSA（非独立组网）是全球通行的两种5G组网模式。相较而言，SA通过重新建设5G基站和后端5G网络，在超低延迟和网络切片技术上拥有优势，并能实现5G网络的更多特性和功能。

IT之家了解到，一加在2016年便开始投入对5G产品的研发。2019年，一加联合运营商EE发布了英国第一款量产的商用5G手机，随后与运营商Elisa推出了芬兰首款商用5G手机；在美国，一加与运营商T-Mobile发布了一加7T Pro迈凯伦5G版本，这也是全球第一款搭载高通X55 5G基带的手机。

Counterpoint数据显示，一加在2019年全美5G手机市场中占据11%的市场份额，位列第三。今年，一加发布新品旗舰一加8系列，在全球范围内实现了对低频、中频Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：一加

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    