亚马逊中国回应卖家卖防疫物资账号被冻结：确有违规

针对部分亚马逊中国卖家售卖防疫物资，账号遭平台冻结一事，亚马逊发表声明称，在新型冠状病毒疫情期间，我们不容忍任何利用这次全球公共卫生紧急事件获取非法商业利益的不合规行为。

近日多位亚马逊中国卖家在亚马逊平台售卖包括口罩面罩等防疫物资之后，平台判定有违规行为，商家账号相继被平台冻结，款项无法提取，甚至账号被删除。据称“单个账号最多的涉及千万资金”。

对此，亚马逊表示，对于上诉卖家账户信息进行了进一步的调查，结果显示这些卖家违反了相关法律法规和亚马逊相关规则，并且不断采取各种方法掩盖违规行为。亚马逊已经提前向这些卖家发出过警告，但他们仍然选择继续违规。如果卖家帐户被确认为发生过虚假、欺诈或违法行为，该帐户的款项将被扣留，以支付因此产生的消费者退货、退款请求。在处理完相应的消费者订单后，根据违规严重程度，卖家可以通过申诉渠道拿回部分资金。

亚马逊表示，如果卖家认为判定有误，卖家可以按照亚马逊发送的邮件里的指引进行申诉。并表示，“对于部分卖家企图欺骗消费者、借全球公共卫生紧急事件违规获取非法商业利益的行为我们感到失望。”

以下为亚马逊中国声明全文：

亚马逊要求所有的第三方卖家遵循相关的法律、法规以及亚马逊商城的规则，以创造公平、健康的营商环境。尤其在新型冠状病毒疫情期间，我们不容忍任何利用这次全球公共卫生紧急事件获取非法商业利益的不合规行为。亚马逊商城上售卖的所有产品都必须符合相关的法律、法规以及亚马逊的规则。我们将持续监控产品内容及更新，识别可能的违规产品。如果卖家违规，我们将根据违规情况迅速采取处理措施，包括移除相关产品，取消销售权限，扣留资金或诉诸法律。

对于近日上诉卖家，我们对于其账户信息进行了进一步的调查，结果显示这些卖家违反了相关法律法规和亚马逊相关规则，并且不断采取各种方法掩盖违规行为。亚马逊已经提前向这些卖家发出过警告，但他们仍然选择继续违规。如果卖家帐户被确认为发生过虚假、欺诈或违法行为，该帐户的款项将被扣留，以支付因此产生的消费者退货、退款请求。在处理完相应的消费者订单后，根据违规严重程度，卖家可以通过申诉渠道拿回部分资金。

如果卖家认为判定有误，我们为卖家提供了申诉渠道，卖家可以按照我们发送的邮件里的指引进行申诉，这也可以保证申诉能以更快的方式联系到相应的团队并快速处理。

对于部分卖家企图欺骗消费者、借全球公共卫生紧急事件违规获取非法商业利益的行为我们感到失望。我们希望和各级政府、行业伙伴一起，打击含有误导信息产品的不良销售行为，维护健康、安全的市场环境。