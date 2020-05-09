苹果头戴式AR设备最新爆料：外观似传统眼镜，或叫Apple Glasses

苹果近年来一直在开发 AR 头戴设备，但直到最近才共享了有关用户如何与产品交互的信息。今天 PhoneArena 透露，有关苹果可穿戴设备的更多细节出现了。

新晋的爆料大神 Jon Prosser 在一档节目中透露，苹果正计划将 5G 网络连接集成到其 AR 头戴设备中。确切的配置没有透露，但苹果可能会一起使用 mmWave 和 Sub-6GHz 技术。无论位置如何，都确保可以获得一致的体验。iPad 和 Apple Watch 提供 Wi-Fi 和蜂窝两种版本，但 Prosser 认为苹果不会推出 Wi-Fi 版本的 AR 头戴式设备，它可能被称为 Apple Glasses。

此举将使这款产品成为许多客户必不可少的物件，并且即使他们的 iPhone 或 Apple Watch 留在家里，也应该可以提供无缝的体验 。Apple Glasses 头戴式设备将包括一组传感器，以确保在投影时准确地显示虚拟对象。

Prosser 表示，该产品还将利用 iPhone 和 Apple Watch 传感器收集的数据进行更好的校准。在设置过程中，iPhone 可能是必需的，但在使用时不一定是必需的，而 Apple Watch 可能是可选的设备。

佩戴和使用 Apple Glasses 眼镜将围绕一个新的操作系统或代号为“Starboard”的UI。早期的爆料表明，它将依靠二维码向用户显示不同的体验。

根据 Prosser 的介绍，这些体验仅对个人用户可见。如果有人看到戴着 Apple Glasses 眼镜的人，他们将无法看到屏幕上正在显示的内容。

至于最重要的设计，据报道 Apple Glasses 眼镜看起来像一款传统的眼镜，他们的设计考虑了普通消费者，不一定针对专业人士。Jon Prosser 说，他已经看到了黑白的原型。当然，最终的颜色版本还可能会改变。

苹果尚未透露其AR头显的发布计划，但无数报道提到可能会在 2021 或 2022 年发布。Prosser 则透露，发布消息可能会在 2021 年 3 月的某个活动或 2021 年 6 月的 WWDC 上发布。