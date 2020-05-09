美少女开自动驾驶拖拉机，无人挖掘机占领工地：AI会成为“蓝翔克星”吗？

“早一分钟建成医院，就能早一分钟挽救生命”。

本着这样的精神，在湖北疫情最严重的的时候，约4万名建设者从八方赶来，并肩奋战，抢建了火神山和雷神山医院。

除了10天建成的神速，这两座医院的建造过程全程直播也属历史首次，全世界千万网友可以在屏幕前看到雷神山、火神山医院的建造工地现场，每分钟都有超百万网友同时在线观看，同时还亲切地为工地上各种建筑车辆取了各种昵称，甚至还有了微博超话！

还有名为“送高宗”的高层吊车、名为“送灰宗”的混凝土搅拌车等等，工人们在在全国网友的注视下，以难以置信的速度建完了雷神山、火神山，为抗击疫情发挥了重要作用。

在屏幕上，我们很难体会到寒风中加班加点施工的工人们的艰辛，而在自动驾驶风头正盛的时候，文摘菌不禁在想，如果这些建筑车辆也会自动驾驶和操作，那么以后这种紧急任务是不是可以更加高效的完成，可以让更少的工人顶着寒风在工地上加班加点？

无人化正向工农业领域拓展

值得庆幸的是，大型工农业机械自动化并非无人问津的领域。

前段时间，一位美国少女开拖拉机的视频火了，在视频里，她展示了现代拖拉机驾驶室的构造，一整排显示屏和仪表，并且还配有能结合GPS导航系统的自动转向系统，让拖拉机自动朝着某个方向作业。

如此赛博朋克让Jeff Dean都不禁点了个赞。

如此看来，有人在场的“半自动”拖拉机看来已经投入使用了，那么完全无人的大型工业和农业器械呢？

目前看来，这个方向也也很火热，许多初创公司都在开发这样的自主系统。

比如下面这台挖掘机和推土机，都是无人操作的。

计算机视觉带来带来的“工地革命”

Built Robotics公司CEO创始人兼CEO Noah Ready-Campbell认为能人工智能除了可以应用在公路上，还可以应用在其他场景，比如施工工地，当然，这也得益于自动驾驶的推动。

诸如Built Robotics这样的建筑机器人公司一直在如采矿、农业以及建筑行业这些非结构化的工业环境中探索，以期望在这些领域加建立一个可以自动建造、管理和预测的系统。

Built Robotics公司目前主要为现有建筑设备构建控制系统，并专注于挖掘、运送和倾倒等功能。值得注意的是，该公司并不自己制造重型建筑设备，相反，它的解决方案是将一系列技术值入在Caterpillar，Komatsu和Hyundai这些公司制造的重型设备中。

Ready-Campbell表示，公司目前专注于解决工地上缺少大量合格的重型机械操作员的问题，Built Robotics的核心是计算机视觉系统，将激光雷达与摄像头结合使用来感知并识别人或潜在的障碍物。

工地安全问题还可以由无人机搭载视觉系统来解决，之前河南新乡市原阳县盛和府小区四名孩童被埋土方引发了巨大的社会反响，原因可能就是倾倒土方时未能及时发现这四名孩童而酿成惨案。

如果有个无人机在施工现场上空监视，那么操作人员就可能避免视角盲区带来的风险。

位于旧金山的Sunflower Labs无人机公司将其无人机称为“蜜蜂”，他们一开始主要从事无人机安保工作，美国最大的安全设备提供商之一Stanley Black和Decker在2017年成为Sunflower Labs的战略投资者后，该公司然后开始探索无人机如何支持建筑项目安全和计算机视觉服务。

Pachikov说，Sunflower的安全保障并不是要取代所有其他形式的安全措施，而是要增加另一个安全保护。

Sunflower的无人机可以实时监控工地的各种非法闯入，既可以避免安全事件的发生，也能避免工地被窃，甚至还能利用计算机视觉和分析工具对建筑材料进行体积测量，以将一堆砾石的图像转换为对现场总物料的预测。

然后，来自计算机视觉初创公司的工具（例如Pics 4D，Stockpile Reports和Drone Deploy）可以提供对象检测，用于跟踪施工进度的3D渲染以及其他图像分析工具。

像Delair这样的公司则结合了来自IoT传感器、无人机镜头和建筑项目中的固定摄像机的所有数据，以创建3D渲染——数字孪生。然后，将渲染图用于跟踪施工进度并识别异常，例如裂缝或结构问题，从而发现潜在的建筑风险。

由此看来，计算机视觉无疑成为了工地自动化的核心技术。

用一个自动化技术平台来统治整个工地

Built Robotics战略副总裁Gaurav Kikani告诉媒体，公司已经开始在建筑工地上使用自动铲土机挖起并运输沙子或碎石。如今，Built Robotics拥有可以在推土机和40吨挖掘机设备上应用的自动化系统。

Kikani说：“我们有一个软件平台，该平台可以获取所有设备上的数据……每秒读取机器上的传感器数据，然后做出决定并相应地驱动设备。”

挖掘机和推土机可以一起工作，其中推土机可以推开泥土为挖掘机创造空间以此来提高效率。

“车辆的协调在这里将至关重要。在Built Robotic成立的初期，我们主要专注于独立的活动，在该活动中你可以配备一台设备来自行看管一定的范围。但实际上，如果想要进入建筑的核心，我认为我们将开始与其他类型的设备进行协调合作，” Kikani说。“因此，你可能会配备挖掘机装载卡车的自主运输路线，在这些地方，你的卡车车队会沿着同一条路线互相跟踪，互相交流，并在情况变化时相互警告他们沿路线看到的情况。”

波士顿动力公司（Boston Dynamics）去年也进入了建筑工地，这是其从研发机构向商业公司过渡的一部分。

上个月，加州大学伯克利分校的TechCrunch举办了一次活动，在包括Built Robotics CEO Ready-Campbell在内的座谈会上，初创企业就是否将有一个占主导地位的建筑机器人技术进行了辩论。与小组中的其他人相反，波士顿动力公司的建筑技术专家Brian Ringley说，他相信平台将会出现，以协调建筑工地上的多台机器。

“我确实相信在建筑工地上会存在多种形态，因此有必要一起协调工作。”

Tessa Lau是Dusty Robotics的联合创始人兼首席执行官，该公司从事自动建筑布局的开发，名为FieldPrinter。她说，在目前自动化程度很低的行业中，自动化和人工增值的机会很大。但Lau也表示，建筑工地可能涉及近80种不同的建筑机械。

她说：“我认为反面是，如果您看着一个典型的建筑工地，那是很混乱的，任何具有机器人技术背景的人就知道让机器人在那种非结构化的环境中协调工作真的很困难。”

难以避免的反机器人浪潮

在加州大学伯克利分校举办的活动上，TechCrunch小组成员一致同意的一件事是，除非建筑工地上的工人们愿意，否则建筑工地上的机器人不会成功。

Lau说：“我们的客户理所当然地担心机器人会接任他们的工作，因此，我们在制造机器人还是……制造工具时必须谨慎。” “事实上，我们称我们的产品为FieldPrinter。这是像打印机一样的设备。它使用了很多机器人技术-它使用了传感器和路径规划以及AI和当今为机器人技术提供支持的所有东西，但是品牌和营销实际上是围绕功能进行的，没有人愿意购买机器人”

Built Robotics的首席执行官Ready-Campbell也完全同意，他认为，如果满足该定义的唯一要求是一台能够操纵其环境的机器，那么甚至是恒温器这样的简单物件也可以被视为机器人。

工地自动化远远不止是机器人本身那么简单。

上个月，就在经济活动开始放缓和就地安置令生效之前，拥有40万会员的国际运营工程师联盟与Built Robotics建立了多年的培训合作伙伴关系。

Built Robotics的高管表示，其系统主要在技术熟练的劳动力短缺的农村地区运行，但Ready-Campbell认为放弃“机器人”一词仍然是一个好主意，因为它使人们感到恐惧。在失业率高的地区，反对建筑机器人也可能成为一个问题。

“这就是我们在行业中定位Built Robotics的方式，因为当人们想到机器人时，它会引发一系列可怕的想法。有些人想到终结者，有些人想到失业。”他说。“这是一个真正依赖于使用先进机械和先进技术的行业，因此我们认为自动化只是该行业自动化的下一步。”