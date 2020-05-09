字节跳动在伦敦设立TikTok欧洲业务中心，将进行大规模招聘

5月9日消息，据外媒报道，字节跳动已经决定将TikTok欧洲业务中心设立在英国伦敦，并将在伦敦招聘大量人工智能工程师和软件开发人员。TikTok规模最大的办公地位于美国洛杉矶，而伦敦办公规模与洛杉矶相差无几，是TikTok的第二大办公区。

欧洲不少城市都有全球科技中心的美誉，不过，目前TikTok重点在伦敦招聘工程师。这点足以体现TikTok对伦敦科技人才水平的认同。伦敦的一位科技行业从业者透露，TikTok招聘人员曾与其取得联系。这位知情人士表示：“TikTok正在进行大规模招聘。”

职场社交平台LinkedIn显示，TikTok开出的高薪已经从谷歌和Facebook等公司挖走了一部分员工。

根据TikTok官网，TikTok已在41个国家设立了不同规模的办公地。在欧洲，除伦敦以外，TikTok在巴黎、柏林和都柏林也设有办公地。

TikTok没有披露公司的具体员工人数，但LinkedIn上显示，TikTok在全球招聘了2948名员工。

TikTok的招聘页面显示，目前全球有824个岗位正在招聘中，其中117个岗位的办公地点位于伦敦，远高于其他城市。招聘的岗位包括负责信任与安全中心的首席机器学习工程师、iOS工程师、软件工程师、首席解决方案工程师以及解决方案工程师。此外，TikTok还在伦敦招聘产品经理，负责整个欧洲地区的业务。

在其他公开招聘的岗位中，有110个岗位位于山景城（谷歌总部所在地），91个位于洛杉矶，61个位于纽约，60个位于新加坡。

TikTok的信任与安全中心位于新加坡、都柏林和山景城。该中心聘请了大量人员对用户在平台上发布的视频内容进行安全审核，还有员工专门负责处理当地执法请求

谷歌、Facebook、亚马逊和Twitter等美国科技界巨头都在伦敦设立了大型办公地点，有数千名员工。为了让员工保持愉悦的心情，办公地提供免费餐厅、健身房和瑜伽课程等各种福利。

LinkedIn显示，TikTok已经从这些公司挖去了大量员工。去年12月份，谷歌元老Theo Bertram离职，加入TikTok担任欧洲政府关系与公共政策总监；去年3月，Ross Baron辞去Facebook招聘总监职位，担任TikTok西欧地区招聘负责人。

去年12月，有外媒报道称，TikTok正考虑在伦敦、新加坡或都柏林设立新的全球总部。不过，相关信息没有得到字节跳动的证实。