SA：2020年一季度全球笔记本电脑出货量3790万台，仅同比下滑2%

IT之家5月9日消息 Strategy Analytics发布的研究报告显示，2020年第一季度，全球笔记本电脑出货量为3790万台，同比下滑2%。

IT之家了解到，其中联想、惠普、戴尔、苹果、华硕排名出货量前五。

Strategy Analytics高级研究分析师Chirag Upadhyay表示：“在全球范围内，那些严重依赖中国供应链的厂商以及在疫情前库存不大的笔记本电脑厂商在第一季度面临了更大的挑战。从消费者需求的角度来看，最依赖中国国内市场的厂商经历了最大的下滑。除此之外，2020年第一季度全球笔记本电脑出货量同比仅下降了2%，与大多数其它消费类电子产品相比，这被认为是在非常艰难的环境中取得的成功。”

Strategy Analytics互联计算设备（CCD）服务总监Eric Smith补充道：“随着第二季度COVID-19在全球范围内蔓延，我们预计大型公司和教育机构将会购买更多的笔记本电脑，以支持消费者在家工作/学习计划。随着越来越多的消费者在家隔离，家庭中的电子设备数量并不足以支持所有家庭成员的工作和学习。随着普通民众面临经济困境，消费者需求也将会疲软，但是商业需求可能会抵消该消极影响。”