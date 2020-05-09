韩系面板厂商退出LCD赛道，国产厂商迎契机

由于疫情对欧洲、北美等主要市场的影响明显，韩系面板制造商第二季度恐会遭受更大损失。那么，疫情能否加速面板行业的格局重塑？



据外媒报道，近日，三星电子公布的2020年第一季度财报显示，其显示屏业务出现2.4亿美元亏损。此外，三星显示近来频频被曝出裁员、提前关闭LCD生产线的消息。

这反映出韩系面板的无奈，同为韩国面板巨头的LGD与三星显示面临相似的窘境。而这背后是国产面板厂商不断扩大面板出货量，增加中国面板的市场份额。

业内人士表示，由于疫情对欧洲、北美等主要市场的影响明显，韩系面板制造商第二季度恐会遭受更大损失。那么，疫情究竟能否加速面板行业的格局重塑？韩系面板厂商与国产面板厂商未来的增长空间又在哪呢？

三星显示业绩承压，加速退出LCD赛道

据外媒报道，三星电子发布的2020年第一季度财报显示，显示屏业务营收为6.59万亿韩元（约合53.6亿美元），营业亏损为0.29万亿韩元（约合2.4亿美元），亏损主要受移动显示屏销量下滑的影响。

资深产业经济观察家梁振鹏认为，当前面板市场供过于求，导致面板价格下调，对三星的业绩产生了影响，“一方面，当前液晶电视整机市场需求在下降，整机企业对液晶面板的采购量在缩减，导致整个液晶面板市场供过于求；另一方面，疫情使智能手机和智能电视的销量受到严重冲击。”

众所周知，三星显示器公司，是全球重要的LCD面板厂商，是智能手机显示屏的领头羊。第三方数据机构CINNO Research发布的2019年全球智能手机面板市场调查报告显示，2019年全球AMOLED智能手机机板领域，三星显示占据近乎垄断地位，出货量达到3.9亿片，市场份额高达85.2%。此外，三星显示还为电竞显示屏、个人电脑、智能手表、电视等制作显示面板。

然而近来，三星显示频频传来裁员、关闭生产线的消息。早在去年9月，有消息称，三星显示器公司推出一项提前退休计划，以裁减员工。此外，该公司还将一些LCD生产线的员工调到OLED生产线。

今年3月，据CINNO Research发布的报告显示，受疫情影响，三星显示正加速关闭LCD产能，转产OLED。据悉，关停计划或将提前至第四季度，涉及韩国本土三座大尺寸LCD面板厂，以及此前并未传出关厂消息的苏州8.5代线。

外媒认为三星退出LCD面板市场并不意外，主要是三星的这一业务在近几个季度持续亏损，在竞争对手的产能大幅提升之后，三星在这一领域面临挑战，2019年的四个季度在这一领域均有亏损。

韩系电视市场空间受挤压，三星、LG在OLED领域正面交锋

面临亏损的韩系面板厂商并非三星显示一家。根据外媒报道，2020年一季度，同样作为韩系面板巨头的LG Display运营亏损3620亿韩元（约合20.83亿元人民币），据悉，这已是该面板厂商连续第五个季度出现营业亏损。此外，一季度，LG Display净亏损为1990亿韩元（约合11.45亿元人民币），同比扩大两倍有余。

值得注意的是，多名分析师表示，由于疫情对欧洲、北美等主要市场的影响明显，三星显示器公司与LG Display两家面板制造厂商第二季度恐会遭受更大损失。

此外，LG也与三星显示面临相同的状况，正在撤离LCD领域向OLED领域转移。今年一月底，LG Display曾宣布，将停止其在韩国国内的电视液晶面板生产，在韩国北部的坡州工厂也将于今年年内关停。彼时，有媒体分析称，LG的这一举动是因为中国面板企业增产，韩国液晶面板市场行情出现恶化，难以改善盈亏状况。

据了解，LG Display广州工厂已在2019年8月正式投产，引入了第8.5代的OLED生产线，用于扩大OLED面板的产能。根据此前LG Display方面透露的消息，8.5代OLED产线于今年3月份前可以量产。但受疫情影响，该产线量产时间将推迟至今年第二季度。

可以看到，韩系面板厂商即将全面关停LCD面板生产线，将设备、厂房和资源等全面转向OLED面板的生产。

对此，梁振鹏认为，未来的显示技术趋势是OLED技术，三星和LG在这一领域各具优势。他表示：“现在全世界能生产大屏OLED显示面板的只有韩国LG，而三星目前主攻中小屏OLED面板的市场布局，两家企业在各自的领域均形成了一定的垄断优势。”

业内人士认为，目前韩系面板巨头三星显示器与LGD迎来OLED领域的正面交锋，将会在该领域展开一场厮杀。

疫情催化产业链重构国产厂商赢契机，OLED领域仍具挑战

在韩系面板巨头提前撤离LCD领域的背后，是以京东方、华星光电、HKC为首的国产面板厂商不断扩大面板出货量，增加了中国面板的市场份额。

韩国显示产业协会统计显示，韩国去年占据全球面板市场41.1%的份额，已连续3年呈现出下降趋势，今年下降至30%的可能性很大。

与韩国面板产业形成对比的是，中国大陆面板的全球份额正迅速攀升。中国大陆中小尺寸LCD市场占比40.4%，远超韩国（13.3%）、日本（28.7%）和中国台湾（14.4%）。在大尺寸液晶面板领域，中国大陆占比34.3%，超过韩国的33.8%，居全球第一。

TCL科技董事长李东生在接受媒体采访时表示，疫情加快了全球产业链的重构，未来中韩将成为半导体显示竞争的两个主体。

据CINNO Research数据显示——以出货量计，2020年2月中国大陆面板厂商已占到总出货量的59.4%，接近6成。华星光电以18.8%的市场份额超过京东方成为全球最大的LCD电视面板供应商。京东方、三星位居第二与第五名。

然而，韩系面板厂商退出LCD领域并不代表其在显示面板市场的地位会下滑，中国企业在大尺寸LCD产业将会取得主导优势，但在柔性OLED显示技术领域与韩系企业仍存在差距。

韩国显示产业协会数据显示，在OLED领域，韩国拥有压倒性的优势，去年市场占比89.9%，超过中国大陆的9.3%。在中小尺寸OLED面板市场中，韩国出货量占比为88.7%。

与此同时，梁振鹏表示：“虽然京东方、华星光电等国产面板厂商能够生产出少量的OLED显示面板，但技术稳定程度、生产工艺、良品率、OLED技术专利和韩系企业还是有很大差距。”