大神用AI技术为百年前北京影像上色，效果惊艳

IT之家5月9日消息 昨天微博主“大谷Spitzer”上传了一段他制作的“用人工智能修复了100年前北京的影像”的10分钟视频，火遍全网。

据博主介绍，这则视频的来源是人民日报四年前发布的资料影片，是由加拿大摄影师在1920至1929年间拍摄而成的，博主利用AI技术对原视频进行了上色、帧数修复以及分辨率的扩大。

IT之家发现，经过AI修复过的视频从黑白变成了彩色的，并且帧数的提升使得画面看起来更加流畅，让这个100年前拍摄的视频变得更加有生气。

视频：