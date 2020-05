波士顿动力机器人开挂了！连续 4 个月拿 Offer ：巡油田，搬仓库，守公园，抗疫情

Spot 再次拿到新 Offer!

这一次,摇身变成新加坡公园安保人员。

自从 2019 年 7 月宣布走向商用,波士顿动力机器人已连续四个月进入不同应用场景。

受尽群嘲近 27 年,波士顿动力机器人家族如今用一份份 Offer 自证着——我们才不是没有用的废铁!

第一个拿上入职号码牌的,是 Spot 机器狗。

Spot 是 2015 年 2 月发布的四足机器人,重量约为 75 公斤,可背负 45 公斤的有效负载进行自由行动或奔跑。Spot 采用激光雷达传感器和立体视觉传感器感知周边路面信息,从而有效避开路面障碍,合理协调四肢动作。

2020 年 2 月,Spot 成功“入职”石油公司 AkerBP,并成为该公司第一个拥有员工编号的机器人。

Aker BP 运营高级副总裁 Kjetel Digre 表示,这些机器人永远不会累,它们具有强大的适应能力和数据收集能力。

确实如此。Spot 的任务包括但不限于船舶故障检查,对碳氢化合物泄漏问题的响应,在紧急情况下协助人类员工撤离,以及为岸上的操作员提供海上装置的远程视角。

这样看来,那些危险的活儿,都让 Spot 干了。

据悉,AKerBP 正在朝着数字化的目标前进,Spot 便是 AKerBP“数字之旅”的重要一环,AkerBP 的首席执行官 Karl Johnny Hersvik 在声明中说道:

Karl Johnny Hersvik 还提到,他很确定 Spot 不会成为获得员工编号的最后一个机器人。

Handle 是第二个拿到 Offer 的波士顿动力机器人。

Handle 是波士顿动力研发的首款“足+轮”式机器人,拥有控制平衡能力,能在运动时避免摔倒。不仅如此,Handle 还配备了视觉系统,能够帮助寻找货箱和可以用来装载货箱的运货盘。

雷锋网注:图源 Boston Dynamics

2020 年 3 月 3 日,波士顿动力公司宣布与 OTTO Motors(Clearpath Robotics 的子公司)达成合作,Handle 机器人与 OTTO 的自主移动机器人将在仓库场景下组队,协同工作。

而 Handle 则负责“搬砖”,OTTO 的自主移动机器人负责运送;协同搭配,干活不累!

Handle 只需呆在搬货点,等待 OTTO 移动机器人上前,然后用吸盘将货物搬至 OTTO 机器人上。并且,在完成货物搬运后,Handle 还会自觉后退两步给 OTTO 让路,完成一次完整工作的周期。

不难看出,Handle 与 OTTO 移动机器人的合作十分融洽;看来仓库人员的失业风险又多了一分。

没错!又是 Spot!

2020 年 4 月 23 日,波士顿动力公司宣布,Spot 机器人已在布莱根妇女医院上岗,帮助治疗冠状病毒。

在新冠病毒治疗应用中,Spot 被部署为移动远程医疗平台,帮助医护人员对患者进行远程分类。新冠肺炎的疑似感染者会在医院外帐篷排队回答问题、测体温,这些原本由医护人员做的事,现在都交由 Spot 去完成。

Spot OS:看来机器人真不是人。

如此操作,一来能够减少医护人员接触潜在传染性患者的时间,二来可以节省有限的个人防护装备供应。

雷锋网(公众号:雷锋网)注:图源 Boston Dynamics

Spot 机器人会携带 iPad 和双向收音机,实时传输医生的信息,同时,医生可还以在线上与患者交谈。

波士顿动力公司表示,Spot 机器人每进行一次换班,至少就有一名医护人员能够减少与阳性患者的潜在互动。

目前,国外疫情情势还十分严峻,每天仍有数万新增病例(最新数据显示,昨日新增 70099 例)。

波士顿动力公司透露正在积极研究远程生命检测,以便 Spot 机器人可以使用热像仪技术执行温度检查和呼吸频率计算等任务。

我们还将外部开发的逻辑应用于外部安装的 RGB 摄像机,以捕捉血管收缩的变化,从而测量脉搏,同时也在评估测量氧饱和度的方法。

不仅如此,波士顿动力公司还打算研究 Spot 能否成为公共场所的消毒工具,将 UV-C 灯连接到机器人的背部,通过紫外线对医院、地铁站等公共空间进行表面消毒。

看来 Spot 不仅要干危险的活儿,累活也被安排上了。

依然是 Spot 机器人,而这一次,Spot 走出了美国,摇身变为新加坡公园安保。

品品这魔鬼的步伐

据《The Straits Times》报道,新加坡政府招募 Spot 协助国家公园委员会(NParks)进行安全疏导。

从 5 月 8 日开始,Spot 会在 Bishan-Ang Mo Kio 公园进行巡逻,且会以语音形式进行英文播报,提醒人们保持社交距离:

据说是轻柔的女性声音,不知为何想到了 Siri。

除了广播提示信息,Spot 还安装了摄像头和分析工具,以此评估公园里的活动人数。同时,新加坡官方也明确表示,该摄像头不会追踪个人或是记录个人数据。

不过,Spot 目前还未能够独立执行任务。在前两周的试用期中,Spot 仅在公园的特定区域巡逻,且巡逻时间为非高峰时段,至少有一名 NParks 工作人员陪同。

不得不说,Spot 机器人真是波士顿动力机器家族走向商用的高光;四份 Offer 中,Spot 独占了三个。

作为波士顿动力宣布走向商用的首款机器人,在不到一年的时间里,Spot 无疑交出了一份亮眼的成绩单;毕竟,波士顿动力前 27 年都是在一味地烧钱。

在多次商用之后,Spot 也迎来了升级更新,Spot 2.0 来袭!

雷锋网注:图源 Boston Dynamics

2020 年 5 月 6 日,波士顿动力官网发布了 Spot 2.0,主要有 5 方面更新:

雷锋网注:图源 IEEE Spectrum

Spot 越来越不是只会跑跑跳跳,干些粗活重活的机器人了,Spot 2.0 不仅在机器硬件层面进行了改进,在机器软件层面,其升级更具亮点,同时也让 Spot 更具实用性。

从 Spot 现有的应用来看——海上巡逻员、前线抗疫助手、公园安保,Spot 的商用途径是多元化的。另外,从 Spot 的升级更新不难看出,通过对 Spot 开发,亦或是外接技术,Spot 正不断致力于场景的拓宽,而这,正是机器人商用的重要因素之一。

尽管波士顿动力公司前 27 年只致力于研发,在没有商用压力的情况下,其机器人的实用性值得商榷,对此,该公司首席机器人工程师 Zack Jackowski 也承认了这一事实:

不过,这并不能说明此前的研发是无用功,而只能说明现在的研发更具实用性。

正如创始人 Marc Raiber 所说:

波士顿动力的历史就是去做一些标新立异的事情,但这一次,我们要尝试一个新的方向——做一些无聊的事情,可能会得到一些无聊的结果,但只要这些事情与结果都是人们所需的。

Our history is to try and do anything but be boring, but we’re trying to do something new for us—to do boring stuff and have the result be boring, because that’s what people need.