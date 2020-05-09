四大快递企业宣布上调快递价格：因高速公路恢复收费致运输成本上涨

IT之家5月9日消息 4月28日，交通运输部发布关于恢复收费公路收费的公告，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费(含收费桥梁和隧道)。“通达系”快递公司纷纷发布调整快递价格的告客户书称，将根据市场情况适当调整高速免费期间推行的优惠政策。

5月8日，圆通速递公告，随着国内疫情防控局面向好，根据交通运输部统一部署，全国范围内的收费公路(含收费桥梁和隧道)2020年5月6日零时恢复收费。为保障广大客户体验，提供持续优质的服务，促进基层网点良性发展，将适当调整快递服务价格优惠幅度，具体价格变动请咨询对应网点。

百世快递称，自2020年5月6日起，全国高速公路恢复收费，快递行业运输成本上涨，并对整体网络运营带来了一定挑战。为确保给客户提供持续稳定的优质服务，切实保障客户利益，百世快递经综合考虑，决定即日起调整高速免费期间制定的优惠政策，具体价格变动请咨询当地百世快递网点。

申通快递也表示，为保障末端网点有序复产，为客户提供更优质的服务，我司将根据市场情况适当调整高速免费期间推行的优惠政策，详情请咨询当地网点。

韵达速递也发布告客户书，将根据市场情况，适当调整高速免费期间推行的优惠政策，详情可咨询当地网点。

此外IT之家了解到，顺丰则于6日表示，目前部分国际航线取消或调整，多个国家发布不同程度的防疫政策，疫情防控期间进出口快件的运力资源获取已受到明显制约。其国际业务将收取/更新高峰资源调节费，涉及从中国内地及港澳台、韩国、越南、泰国、新加坡、马来西亚发至欧美国家、亚洲及其他海外国家的往返物流线路，多数于5月7日生效。