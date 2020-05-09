阿里为员工抗疫颁奖：160余人同时经历抗击非典与新冠

5月9日晚间消息，在化身“主播”和阿里亲友在线交流厨艺，为102对新人证婚后，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇和22位合伙人集体现身，为全力投入抗疫的阿里员工代表发出奖章。

张勇在现场向每位为抗疫做出努力的阿里小二致敬：“阿里的文化就是能够相信这世间的真善美。我们愿意去追求这世界上的真善美，愿意为它去努力，为它去抗争，去贡献一份温暖，也能够真正用我们的力量，用我们的创造性，用我们的坚持为世界的发展、为社会的进步、为身边的每个个体的温暖，做出我们的努力。”

据介绍，阿里日专为纪念2003年“非典”时期阿里员工家人的无私付出而设立。时刻17年，阿里再次全力投身抗击疫情，张勇说17年的沉淀让阿里巴巴拥有了更大能力去帮助抗疫，不变的是内心对真善美的追求，他用一组数字比较了17年的变与不变，

“17年前，阿里巴巴抗击’非典’时的员工数量近800人，17年后阿里巴巴数字经济体有11万人，并且17年前的767人中，这次依然战斗在抗疫中的有160多人。没有过去这些年的积累，在这场疫情面前，我们可能不能行动得那么快。我们确实成长了，我们的成长来自这个时代，来自20年来持续的努力，但是我们真正不变的是阿里的精神，是阿里的文化。”

“过去20年，我们一直致力于数字经济的基础设施建设。经过这场疫情，所有小二都能感同身受，阿里巴巴和社会脉搏的跳动是如此共振，我们融化在整个社会经济、社会生活、城市治理的方方面面。”张勇说，“疫情之后，让我们继续努力。为了我们身边的消费者和客户，为了我们认识或不认识的人，用我们的商业力量、技术力量、创新的思维，为他们服务得更多一点、服务得更好一点”。