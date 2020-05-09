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三星新款中端机名字正式确定为Galaxy A21s

2020/5/9 22:46:18来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

一月份，有报道指出三星 Galaxy A21 的后继产品 A21s 即将推出，尽管该手机尚未发布，但外媒 SamMobile 指出，该智能手机已获得蓝牙和 Wi-Fi 认证，并已通过 FCC。今天，有一部泄露的宣传视频向我们提供了有关相机功能的一些有趣信息。

曝光的视频显示了以下两个功能：AR Doodle 和实时视频。第一个功能为用户提供了一种有趣的方式来虚拟自己或他人。这时候相机能够检测到面部，其上的 AR 涂鸦将跟随它，并且当它移动时，环境中的涂鸦也不会移动。

第二个功能将为用户提供一种在社交媒体平台（如 Facebook，Instagram 和 YouTube）上流式传输视频的简便方法。此外，视频还确认了手机的名称为 Samsung Galaxy A21s。

此外，据报道这款即将上市的中端手机将提供黑色，蓝色，红色和白色版本，传闻将配备 Exynos 850 处理器，3GB RAM 和高达 64GB 的存储空间。这款手机将配备后置三摄像头系统，主摄为 4800 万，还配有 800 万超广角镜头和 200 万微距，而前置摄像头则为 1300 万。值得一提的是，这款手机具有 5,000mAh 大电池。

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关键词：三星Galaxy A21s

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