特斯拉Autopilot事故频发，真正意义上自动驾驶还要多久问世？

新能源汽车更替传统汽车是时代趋势，作为业内先驱，身处聚光灯下的特斯拉不可避免会受到大众关注，例如涉及它的每一次交通安全事件从不会在媒体报道中缺席。

据外媒报道，近日，美国加州发生一起特斯拉因交通事故致死事件，44 岁的日本男子 Umeda Yoshiro是这起死亡车祸的受害人。

在这起致死事故前现场发生了一起小型车祸，而受害人与其他人一起站在高速公路的外侧，下车查看碰撞的状况。

肇事的 Model X 处于 Autopilot 状态，它的前车为了避开前面车祸的现场而切换车道，Model X 的自动驾驶系统未能判断现场情况，未减速直接撞上受害者，最终并造成受害人死亡（被害人在高速公路边遭到 Model X 撞击死亡）。

目前，Umeda Yoshiro 的家人已经向加州法院提起对特斯拉诉讼，控诉特斯拉自动驾驶系统有严重设计缺陷。

这并不是特斯拉 Autopilot 首次发生事故致死案例，目前特斯拉也未就改事故展开更多回应，这次事故 Autopilot 自主判断能力和安全性也受到众多国内外媒体和消费者怀疑。

中国事故让特斯拉官网自动驾驶改名自动辅助驾驶

2016 年 1 月 20 日，23 岁的受害人高某，驾驶一辆特斯拉在京港澳高速邯郸段行驶时，与前方的道路清扫车发生追尾事故身亡。经交警认定，这起事故中，驾驶特斯拉的驾驶员高某负主要责任。

2016 年 7 月，受害者父亲高巨斌起诉对特斯拉提起诉讼，要求赔偿损失一万元，称特斯拉夸大宣传的自动驾驶功能致使受害者在驾驶时放松警惕，才是这起车祸真正原因。（事故车辆出事前处于 Autopilot 状态，事故现场无任何刹车痕迹）

高巨斌认为，特斯拉在自动驾驶系统尚不完善不能保证安全的情况下，仍然通过宣传诱导用户去信任这套系统，应该承担相应的法律责任。

2018 年 2 月 27 日，经过一年多诉讼，特斯拉中国自动驾驶系统致死案结案，特斯拉公司在大量的证据面前，特斯拉最终也承认事故车辆当时处于自动驾驶状态。（全球首起特斯拉自动驾驶致死案例）

2016 年 8 月，北京一名特斯拉车主发生车祸，当时驾驶的特斯拉车型也正处于 Autopilot 模式，因未能避过停在左侧的汽车，导致两辆汽车损毁，索性无人员伤亡，由于高某案件当时还未定论，这起事故在当时被认为是特斯拉自动驾驶曝光的中国首例 Autopilot 造成的交通事故。

车祸发生后，该名特斯拉车主发网络平台详述了车祸发生的过程，并投诉特斯拉公司夸大自动驾驶功能误导买家。

在这次事故之后加上之前高某致死案例，同年8月16日，特斯拉中国官网上已用“自动辅助驾驶”这个词替代了“自动驾驶”，三年多过去，现今特斯拉官网介绍 Autopilot 功能依然采用自动辅助驾驶字眼。

特斯拉自动驾驶功能事故频出

在京港澳高速邯郸段致死事件发生后的 4 个月后，2016 年 5 月，美国佛罗里达州发生了特斯拉轿车与重型卡车相撞事故，特斯拉驾驶人当场殒命。

经过警方调查证实，这辆出事的特斯拉 Autopilot 功能同样处于开启状态，当时，这被认定为全球首起特斯拉自动驾驶致死事故。（当时京港澳高速邯郸段事故没有最终定论为车辆处于自动驾驶模式，故认为是自动驾驶模式下致死的第一起事故）

无独有偶，2018 年 3 月 1 日，在美国佛罗里达州德尔雷海滩发生的一起致命车祸中，事故发生时特斯拉的 Autopilot 同样处于启用状态。

在随后 NTSB 一份调查报告中指出，特斯拉的驾驶员在撞上半拖车大约 10 秒前启用了车上的 Autopilot 功能，而在事故发生前不到 8 秒，该系统没有检测到驾驶员的手放在方向盘上。

当时事故车辆在高速公路上以每小时 109 公里的速度行驶，而该地区限速为每小时 89 公里。NTSB 表示，无论是特斯拉的自动驾驶系统还是司机，都没有采取任何规避措施。

不过，特斯拉官方对该起事故发布的一份声明中表示，在事故发生后不久，公司就把与事故车相关的自动驾驶和 Autopilot 状态信息告知监管部门，并称驾驶员在启动系统后随即把手从方向盘上移开，其行为属于违规驾驶车辆。

同时，特斯拉补充称：Autopilot 已经安全行驶了超过 10 亿英里的路程，正确使用 Autopilot 时，启动 Autopilot 的司机比那些不启动该项功能的司机更安全。

AutoPilot 作为特斯拉的自动辅助驾驶功能，其通过环绕车身的 8 个摄像头以及 12 个超声波传感器，可实现视野范围达 360 度的探测，对周围环境的监测距离最远可达 250 米。

不可否认，前期的特斯拉自动辅助驾驶系统存在不少缺陷，大体上分为：障碍物颜色能力低、前方障碍物识别有高度限制、雷达传感器有干扰点。

障碍物颜色：由于摄像头是根据周围物体的颜色和光照对障碍物进行识别，所以白色和强烈的光照会让摄像头误认为前方并没有障碍物。而前方车辆与环境颜色相近，则可能诱发事故。

前方障碍物限制高度：特斯拉 Autopilot 的雷达识别范围存在高度上的限制，前方车辆高度超出一般车辆的货车，则也可能导致雷达失灵，2016 年 5 月份的佛罗里达事故就因为无法识别底盘高度导致事故发生。

传感器的干扰点：据了解，汽车的环境传感器一旦被撞击或损坏，可以导致自动泊车、自动驾驶等功能的失效，甚至严重的安全事故。其中，Arduino 和超声波发生器就能对超声波传感器的超声波信号进行干扰，导致超声波传感器对周围环境的造成误判。

国外也曾经报道过，特斯拉 Autopilot 功能白天通过桥底或进入隧道时，由于环境瞬间变暗会产生短暂失灵，不过目前还未有该类事故真实报告确切证据。之上的一些问题，在最新 Autopilot V8.1版本得到很大改善。

总结

自动驾驶汽车又称：无人驾驶汽车、电脑驾驶汽车、或轮式移动机器人，是一种通过电脑系统实现无人驾驶的、无人驾驶车、自驾驶车、机器人车，能自动感应周围环境并且无需人干预而自动导航的载具，早些时候国内外媒体几乎都把特斯拉的 Autopilot 翻译成自动驾驶。

前期的特斯拉官方自己也是这么宣传的，通过几次大的致死事故，特斯拉宣传语从最初的自动驾驶改为自动辅助驾驶。

可以看出，加入辅助二字也是特斯拉不得已而为之，如果坚持当初自动驾驶宣传语，消费者出事后特斯拉也必须为自己宣传结果埋单。

现阶段自动驾驶技术，包括特斯拉在内只是属于自动驾驶的过度期，远达不到全面自动驾驶，跟我们理解的自动驾驶还是存在一些差距。随着5G技术和高性能车载芯片推出，自动驾驶也会越来越近，2020年也被认为开启自动驾驶元年。

不可否认，特斯拉 Autopilot 和其它同类型自动辅助驾驶系统仍能对驾驶员提供极大帮助，能大大降低交通事故发生概率，而这次美国加州致死事故也属于个案存在。