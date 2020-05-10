音乐App不只有QQ音乐网易云：这些软件也很“可”

在线音乐版权大战打响，不论几个音乐网站谁输谁赢，爱听歌的朋友们首先就受了伤。歌曲的版权成为了音乐平台相互掣肘的武器，本来一张歌单可以听完自己喜欢的歌，现在却不得不切换APP；而且，某些歌的版权还会变！今天它在A平台能听，明天它的版权突然就到了B平台，你永远也不知道该下载哪个音乐APP，才能听全你喜欢的歌，这种薛定谔的版权归属，体验何其蛋疼。

收藏的歌突然有几首变灰了，这就很蛋疼了

怎么办？方法还是有的。我们知道，其实网易云音乐、QQ音乐等大平台，都公布了第三方接入的API，利用这些API，一个APP搞定所有的歌曲，也并非不可能！今天，笔者就来介绍两个解决方案，能够让你在一个地方就尽量享用所有的版权音乐！

倒带APP

这是一款来自第三方独立开发者的音乐APP。它利用开源代码搭建，支持接入QQ音乐和网易云！也就是说，如果你爱听的歌在QQ音乐和网易云音乐中有版权，那么通过倒带APP，就可以把歌在同一个APP中听完，没有了俩APP切来切去的麻烦。





可以登录网易云音乐和QQ音乐的帐号

倒带APP的设计是非常具有特色的。它UI很简约，是简简单单的白底黑字。开启后，也没有什么信息内容，需要你登录网易云音乐帐号或者QQ音乐的帐号后，才会在主页刷出你自己的歌单。

登录账户后，即可刷出来网易云音乐和QQ音乐收藏的歌单

倒带APP并不会像官方音乐APP一样，给你推荐各种各样的内容，而是以你自己搜罗的内容为主，例如你原有的歌单、你搜索的曲目等等——在倒带APP中，你可以同时搜索到网易云应用和QQ音乐的曲库，通吃毫无问题。

搜索也可以呈现网易云音乐和QQ音乐的结果

那么问题来了，要如何将网易云音乐和QQ音乐的歌曲加入同一张歌单？倒带APP支持创造本地歌单，你可以把网易云音乐和QQ音乐的歌曲，添加到这个歌单当中，一个播放列表就可以听全你喜欢的音乐，这才叫做爽！

既可以使用在线歌单，也可以使用本地歌单，本地歌单支持添加不同平台的歌曲

倒带APP的播放器也很值得一提。倒带APP的播放界面非常美观，而且支持滚动歌词，也支持查看评论，这对于一款第三方APP来说，已经足以令人满意。

播放界面，非常好看

支持歌词和评论

在倒带APP的播放界面中，如果在专辑封面上滑，还可以进入到全屏模式，在这个模式下控制按钮会被隐藏，通过左右滑动、点击歌曲标题等方式来控制歌曲暂停和切换，视觉效果更佳。不过倒带APP似乎并不支持音质切换，这算是个小遗憾。

总的来说，倒带APP的体验相当良好。它同时支持网易云音乐和QQ音乐，这两个平台已经覆盖了国内大部分版权歌曲，想要听得爽是没什么问题的。这个APP并没有除了听歌外的更多功能，如果你想要专心听歌，绝对是个好选择。

铜钟 铜钟不是一个APP，而是一个网页，但作了桌面版和移动版的适配，无论用PC浏览器还是手机浏览器，操作起来都颇为便利。铜钟也是来自个人开发者的作品，而且进行了开源，大家可以点击下面的链接进入铜钟的GitHub上的开源项目。

铜钟主页

和倒带APP不同，铜钟支持的音乐平台更多，不仅支持网易云音乐和QQ音乐，而且还支持虾米音乐，曲库基本应有尽有。

支持网易云音乐、QQ音乐和虾米

铜钟的使用体验和倒带APP有较大的差异。除了一个是APP、一个是网页导致的操作体验不同以外，它们的歌曲资源获取体验也不一样。倒带APP可以通过登录网易云音乐和QQ音乐的帐号，来获取歌单，而铜钟并不支持音乐平台的帐号登录，但它支持用户在线注册账号，从而创立自己的歌单。铜钟支持搜索音乐和查看音乐热榜，用户可以将找到的音乐添加到自己的歌单或者当前的播放列表中，一个歌单听遍三大平台，非常便利。

可以很方便地把不同平台的歌曲添加到同一个列表中

铜钟的搜索可以显示不同平台的搜索结果，不过由于无法登录第三方平台的帐号，因此某些需要VIP的歌曲会播放失败。另外，铜钟的播放界面也做得比较简陋，只显示基本的歌曲信息，没有封面等华丽的视觉元素，不过可以点击歌曲标题跳转到官方页面。

移动端的适配效果

简单来说，铜钟是一个不错的音乐聚合平台。虽然功能比较简单，但实用性不错。

总结

音乐版权大战令歌曲的版权更加分散，用户体验被进一步切割得支离破碎。第三方的方案能一定程度上解决问题，有兴趣的朋友不妨一试。

铜钟主页

铜钟GitHub开源项目页面

倒带APP